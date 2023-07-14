Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, которые способствуют активному развитию атеросклероза

Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, которые способствуют активному развитию атеросклероза. Атеросклероз является хроническим заболеванием кровеносных сосудов, при котором избыточное количество холестерина скапливается внутри сосудов, образуя бляшки. Это приводит к сужению внутреннего пространства сосудов и уменьшению кровотока к органам, что может вызывать серьезные нарушения их функционирования.

Романенко поделилась в интервью телеканалу “Москва 24” информацией о тесной связи развития атеросклероза с питанием человека. Врач предупредила, что потребление красного мяса, жирных продуктов и пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами, негативно сказывается на развитии атеросклероза.

Для поддержания здоровья сосудов врач рекомендует стремиться к соблюдению принципов средиземноморской диеты. В рационе должны преобладать натуральные необработанные продукты с минимальным количеством красного мяса и сладостей, а также большим содержанием овощей, зелени, морепродуктов, рыбы и растительных масел.

Курение также является одной из причин возникновения и прогрессирования атеросклероза. Компоненты табачного дыма вызывают воспаление сосудов, делая их ткань особенно уязвимой и подверженной скапливанию холестерина.

Романенко добавила, что отказ от приема статинов, назначенных врачом, также способствует усугублению развившегося атеросклероза и приводит к все более серьезным повреждениям сосудов.

“Нескорректированное артериальное давление и повышенный уровень глюкозы также способствуют прогрессированию атеросклероза”, – заключила терапевт.