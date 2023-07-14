Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, которые способствуют активному развитию атеросклероза
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы, которые способствуют активному развитию атеросклероза. Атеросклероз является хроническим заболеванием кровеносных сосудов, при котором избыточное количество холестерина скапливается внутри сосудов, образуя бляшки. Это приводит к сужению внутреннего пространства сосудов и уменьшению кровотока к органам, что может вызывать серьезные нарушения их функционирования.
Романенко поделилась в интервью телеканалу “Москва 24” информацией о тесной связи развития атеросклероза с питанием человека. Врач предупредила, что потребление красного мяса, жирных продуктов и пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами, негативно сказывается на развитии атеросклероза.
Для поддержания здоровья сосудов врач рекомендует стремиться к соблюдению принципов средиземноморской диеты. В рационе должны преобладать натуральные необработанные продукты с минимальным количеством красного мяса и сладостей, а также большим содержанием овощей, зелени, морепродуктов, рыбы и растительных масел.
Курение также является одной из причин возникновения и прогрессирования атеросклероза. Компоненты табачного дыма вызывают воспаление сосудов, делая их ткань особенно уязвимой и подверженной скапливанию холестерина.
Романенко добавила, что отказ от приема статинов, назначенных врачом, также способствует усугублению развившегося атеросклероза и приводит к все более серьезным повреждениям сосудов.
“Нескорректированное артериальное давление и повышенный уровень глюкозы также способствуют прогрессированию атеросклероза”, – заключила терапевт.
Смотреть комментарии → Комментариев нет