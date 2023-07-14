Названы патологии, которые могут стать опасными для пассажиров

Некоторые хронические заболевания могут представлять опасность для людей, совершающих авиапутешествия, пишет доктор медицинских наук Роман Горенков в интервью радио Sputnik. Он подчеркнул, что авиаперелеты могут быть особенно рискованными для пациентов, страдающих от патологий органов слуха, таких как хроническое воспаление среднего уха.

Врач объяснил, что перепады давления, возникающие во время полета, могут спровоцировать обострение заболеваний слуховой системы. Кроме того, при хронических проблемах с сердцем авиаперелеты также могут представлять опасность.

“Гипертоническая болезнь и нарушение ритма сердца могут стать противопоказаниями к авиапутешествиям”, – подчеркнул Горенков.

Специалист добавил, что путешествия самолетами также могут быть опасными для людей с хронической венозной недостаточностью. Воздействие длительного сидения и резких перепадов давления при подъеме и спуске может способствовать развитию острой тромбоза или, в критических случаях, тромбоэмболии легочной артерии. Поэтому перед авиапутешествием пациентам с венозной недостаточностью рекомендуется проконсультироваться с врачом относительно применения препаратов, укрепляющих вены, или других профилактических мер.