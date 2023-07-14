Рост инфляции в России ожидается в ближайшие месяцы, сообщает Банк России

Согласно комментарию Центрального Банка, годовая инфляция в июне составила 3,25%, что на 0,74 процентных пункта превышает результаты мая. В категориях непродовольственных товаров и продовольствия годовой рост цен ускорился, в то время как стоимость услуг практически не изменилась.

По итогам июня потребительские цены выросли на 0,37%, что превышает показатель мая (0,31%). Учитывая сезонные факторы, прирост цен увеличился до 0,52%, в сравнении с 0,39% в мае. Большая часть роста цен пришлась на товары и услуги с изменчивой ценовой динамикой.

Согласно базовому сценарию Центрального Банка, представленному в апреле 2023 года, ожидается, что инфляция в текущем году составит от 4,5% до 6,5%. В 2024 году показатель вернется к целевому уровню в 4% и будет оставаться на этом уровне в последующие годы.

По данным Министерства экономического развития, за период с 4 по 10 июля годовая инфляция ускорилась до 3,59% в сравнении с предыдущей неделей (3,43%). Согласно Росстату, в июне годовая инфляция увеличилась до 3,25% с показателя в мае в 2,51%. С начала июля наблюдался рост цен на 0,20%, а с начала 2023 года — на 2,97%.