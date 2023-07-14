17 июля – Новолуние в Раке: энергии мощного нового начала

Новолуние в Раке, которое будет 17 июля, принесет нам самый настоящий взрыв энергии. Этот период будет побуждать нас к глубокому самоанализу.

17 июля на теплом и красочном летнем небе в 21:32 взойдет новая Луна, принеся с собой невероятные энергии. Это время, когда нужно довериться своей интуиции, чтобы получить мудрость и использовать наши инстинкты, чтобы внести изменения, о которых мы так долго мечтали.

Новолуние 17 июля усиливает нашу способность устанавливать эмоциональную безопасность, находить утешение в семейных узах и создавать основу для наших мечтаний и стремлений. Мы закрываем дверь в прошлое и идем дальше своим путем. Вселенная посылает важные знаки того, что судьба приготовила что-то хорошее.

Что стоит сделать в Новолуние

Во время этой мощной лунной фазы нам предлагается быть открытыми для новых начинаний и приключений, которые соответствуют нашему эмоциональному благополучию.

У нас есть возможность исследовать этот мир, выяснить, какова наша цель в жизни, а также получится залечить все раны прошлого. Мы избавляемся от тяжелого эмоционального багажа и начинаем все сначала, уверенные, что эта глава будет для нас прекрасной.

Новолуние 17 июля побуждает нас заложить основу для глубокого личностного роста и трансформации, заботясь о своем внутреннем мире.

Новолуние в Раке создает мощный вихрь невероятной энергии. Вселенная указывает на то, что нужно прислушиваться к разуму и интуиции. То, что происходит сейчас, является частью нашего путешествия по этому миру.

Что означает Новолуние в Раке

Новолуние в Раке символизирует новое начало и побуждает нас погрузиться в глубины наших эмоций, воссоединиться со своим внутренним «я» и принять исцеляющую силу любви и сострадания.

Рак, водный знак, управляемый самой Луной, связан с эмоциями, интуицией и домом. Новолуние в Раке призывает нас уважать наши чувства и принимать эмоциональную подлинность. Пора сбросить маски и показать, кто мы есть на самом деле, выразить свою уязвимость, ведь только так мы сможем углубить связи не только с собой, но и с окружающими людьми.

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Что стоит ожидать от Новолуния в Раке

В этот период очень важно создать безопасное пространство для саморефлексии. Вселенная говорит нам, что нам нужно перестать бегать по жизни и найти время, чтобы соединиться со своими собственными эмоциями и исследовать то, что находится внутри нас, потому что только тогда мы сможем получить ценную информацию о нашем внутреннем мире и понять наши потребности. Визуализируя свои желания, мы точно сможем создать будущее, о котором мечтаем.

Эта лунная фаза также дает нам очень хорошее время для эмоционального исцеления. Пришло время отпустить все прошлые обиды или накопленные ранее негативные эмоции, которые тяготят нас и мешают быть по-настоящему счастливыми. У нас есть возможность простить других и открыться для возможности эмоционального и духовного исцеления и роста.

Когда восходит новолуние, пора обратить внимание на возникающие возможности для поддержки наших намерений. Этот период дает нам время погрузиться в глубины наших эмоций, лучше позаботиться о себе и уделить важное внимание исцелению души.

Мы можем отправиться в невероятное путешествие трансформации, роста и самопознания. Мы сбрасываем маски и позволяем невероятной энергии, полученной от Рака, вести нас к месту эмоционального обновления и внутреннего покоя.