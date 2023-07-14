Компания Fourier Intelligence представила робота GR-1 для переноски грузов и помощи в уходе за больными

Китайская компания Fourier Intelligence представила новейшего робота GR-1, способного переносить грузы, приближенные к массе человеческого тела. Об этом пишет New Atlas. GR-1 не только сможет помогать в транспортировке грузов, но и станет полезным помощником в уходе за больными и в процессе физиотерапии в отделениях реабилитации. Для обеспечения комфорта и удобства пациентов, на роботе предусмотрены специальные фиолетовые ручки, за которые они смогут держаться.

Новый робот GR-1 имеет рост 165 см и весит 55 кг. Его максимальная скорость ходьбы составляет около 5 км/ч. Движение “суставов” робота осуществляется с помощью электрических приводов, аналогичных тем, которые используются в роботах от Tesla. Представитель компании Fourier Intelligence поделился планами разработчиков и сообщил, что они планируют произвести 100 роботов GR-1 к концу 2023 года. Компания уверяет, что каждый из этих роботов сможет переносить грузы массой до 50 кг.

Первая партия из 100 роботов будет отправлена в научно-исследовательские лаборатории, где специалисты в области робототехники будут изучать GR-1 с целью разработки новых функций. Разработка данного робота велась с 2019 года, и теперь он готов пройти испытания и доказать свою эффективность.