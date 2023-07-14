 

Фрилансеры в России увеличили свой доход до 5,3 млрд рублей за первое полугодие 2023 года

14.07.2023, 19:39, Разное
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Из пользователей платформы, целых 89% выводят заработанные деньги на карты российских банков, в то время как 9% предпочитают переводить средства за границу. Общая сумма, переведенная фрилансерами на российские и иностранные карты, превысила 5 млрд рублей. Важно отметить, что около 510 млн рублей были направлены за рубеж, преимущественно в Грузию, Казахстан, Армению и Турцию.

Согласно данным, наиболее популярным банком среди фрилансеров стал Тинькофф-банк, общая сумма выплат в котором составила более 2 млрд рублей в 2023 году. За ним следуют по популярности Сбербанк (сумма выплат более 1 млрд рублей), Райффайзенбанк (более 228 млн рублей), Альфа-банк (более 225 млн рублей) и ВТБ (более 122 млн рублей). Среди зарубежных банков наибольшей популярностью пользуются Bank of Georgia (Грузия), Kaspi bank (Казахстан), TBC Bank (Грузия), Bank Kassa Nova (Казахстан) и британско-литовский Revolut.

Средний ежемесячный доход фрилансеров, которые выводят деньги на российские карты, составляет около 100 тыс. рублей, в то время как те, кто выбирает зарубежные карты, получают в среднем 319 тыс. рублей. Блогеры и консультанты в основном выводят свои средства на российские карты, в то время как программисты и менеджеры предпочитают зарубежные карты.


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