Число работающих пенсионеров сократится до 5,6 млн человек к 2025 году из-за пенсионной реформы

По информации, содержащейся в научной статье «Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные методы расчета и формирования», опубликованной Алексеем Кашеповым из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН в журнале «Социально-трудовые исследования», издаваемом ВНИИ труда, число работающих пенсионеров к 2025 году сократится до 5,6 млн человек. Газета «Известия» пишет о данной статье, отмечая, что на конец 2022 года число работающих пенсионеров составляло 7,9 млн.

Пенсионная реформа была введена в 2019 году и предусматривала поэтапное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Однако, помимо этого, на сокращение числа работающих пенсионеров оказало влияние также отсутствие индексации пособий по старости для данной категории граждан. В другой статье, опубликованной в том же журнале труда, авторами которой являются профессоры Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов и Московского финансово-юридического университета Сергей Песков, отмечается, что это обстоятельство делает работу в легальной сфере невыгодной для людей, и часть работающих переходит в серый сектор, где условия и производительность труда значительно ниже.

Эксперты подчеркивают, что сокращение числа работающих пенсионеров в целом оказывает негативное влияние на динамику трудовых ресурсов в России. В середине 2023 года в стране по-прежнему наблюдается дефицит кадров, и в апреле безработица достигла рекордных 3,3%, что объясняется воздействием пандемии и частичной мобилизацией на рынок труда.

Специалисты считают, что рост внешней миграции может стать реальным способом увеличения трудовых ресурсов в России. По оценкам Алексея Кашепова, к 2025 году среднегодовое число иностранных работников составит 3,5 млн человек. Данные ФСБ, приводимые в статье «Известий», свидетельствуют, что в 2022 году этот показатель составил 3,47 млн человек.