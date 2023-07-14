BadComedian: «Кавказскую пленницу» снимали в Голливуде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил

трёхчасовой обзор на фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница или Новые

приключения Шурика».

Оказалось, что культовую ленту снимали не в Москве и Крыму,

как это утверждала советская пропаганда, а в пяти американских штатах, преимущественно во Флориде.

«То, о чём я сейчас говорю – это самая большая мистификация в истории советского кино. В

1966 году последствия оттепели ещё не преодолели, с американцами в какой-то степени дружили. Решили снять фильм вместе. Но когда картина вышла на экраны, отношения с США уже нормализовались, то есть ухудшились. Поэтому правду решили скрыть», – сообщил блогер.

По информации Баженова, между Москвой и Вашингтоном было

заключено тайное соглашение о неразглашении. Даже в Соединённых Штатах картину показывали как советский фильм

«Возьмите газеты и журналы того времени, американцы везде

писали – посмотрите, это же мой дом в Голливуде, а это ранчо моего деда в

Техасе. Но официально «Пленницу» снимали в СССР», – рассказал BadComedian.

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