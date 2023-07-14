 

BadComedian: «Кавказскую пленницу» снимали в Голливуде

14.07.2023, 19:33, Разное
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Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил
трёхчасовой обзор на фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница или Новые
приключения Шурика».

Оказалось, что культовую ленту снимали не в Москве и Крыму,
как это утверждала советская пропаганда, а в пяти американских штатах, преимущественно во Флориде.

«То, о чём я сейчас говорю – это самая большая мистификация в истории советского кино. В
1966 году последствия оттепели ещё не преодолели, с американцами в какой-то степени дружили. Решили снять фильм вместе. Но когда картина вышла на экраны, отношения с США уже нормализовались, то есть ухудшились. Поэтому правду решили скрыть», – сообщил блогер.

По информации Баженова, между Москвой и Вашингтоном было
заключено тайное соглашение о неразглашении. Даже в Соединённых Штатах картину показывали как советский фильм

«Возьмите газеты и журналы того времени, американцы везде
писали – посмотрите, это же мой дом в Голливуде, а это ранчо моего деда в
Техасе. Но официально «Пленницу» снимали в СССР», – рассказал BadComedian.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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