 

Рупор кремлевской пропаганды: От героина к пшенице

14.07.2023, 19:30, Разное
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Талибан сельскохозяйственный.

Согласно статистике по провинции Гельменд в Афганистане (одна из лидеров по производству сырья для героина), за последний год там наблюдается обвальное падение площади маковых посевов и взрывной рост посевов. Фактически, часть крестьян провинции перешли с выращивания мака на выращивание пшеницы. Все это часть государственной политики Талибана, который в 2023 году на практике реально начал реализовывать программу сокращения производства героина и других наркотиков в Афганистане. Разумеется, это не быстрый процесс, но уже сейчас можно говорить, что талибы добились серьезных успехов в выполнении своего обещания сократить производство наркотиков в обмен на международное признание. Также уже было в 2021 году перед вторжением США в Афганистан, когда Талибан также резко сократил производство героина и площадь маковых полей. Объективная статистика показывает, что именно Талибан за последние 25 лет лучше всех боролся с производством наркотиков. России в этих реалиях выгодно, чтобы талибы как можно сильнее сократили производство наркотиков в Афганистане, так как существенная их часть попадает в Россию.

Источник: Colonel Cassad


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