Скандалы: Кто споил певицу Макsим

«Приводил в ресторан, подносил бутылочку»

Второй день имя артистки Макsим (Марины Абросимовой) гремит из каждого утюга после откровенного признания российской певицы в том, что у нее действительно есть проблемы с алкоголем. Девушка записала видео, где рассказала, что находится в клинике по лечению наркотической зависимости. К ней приезжают музыканты из группы, ее уже навещали дети. Многие помнят, что слухи о ее проблемах витали давно, а концерт в Сочи, где Максим еле держалась на ногах, вообще стал апогеем.

«Очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя большую ответственность сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал несостоявшийся толком концерт в Сочи. Я приехала не просто уставшая, я не могла толком стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И я решила, что если сейчас выпью алкоголь — выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось: закончилось все срывом концерта. Мне не столько жаль моих многомиллионных неустоек, сколько моей ответственности и работы моих коллег, уважения и отношения», — рассказала исполнительница.

Звезда также сообщила, почему решила лечиться от алкоголизма.

«Я все-таки пришла к тому, что моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Я осознала, что это зависимость, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история и не моя игра. Я нахожусь в клинике уже долгое время, меня поддерживают мои музыканты. Меня очень поддерживает моя семья. Для меня было огромным шагом приехать сюда по доброй воле и проходить лечение. И такой же огромный шаг – сказать это вслух для вас», — призналась артистка.

Откровения звезды в шоу-бизнесе наделали шума. Еще бы: пьют многие, а призналась только хрупкая Макsим. Экс-директор покойного певца Пьера Нарцисса не смог сдержать эмоций, когда Марина сообщила о проблеме. Он рассказал «МК» о том, кто мог стать тем человеком, который провоцировал ее к употреблению.

— Для меня как для человека публичного, который работает с артистами, новость о том, что певица Макsим начала пить, стала шоком. Потому что Марину я знаю достаточно долго, мы пересекались на съемках, на гастролях, когда рядом с ней еще не было ее директора Павла Назарова. Тогда она не пила. Максимум, что он выпивала — рюмочку коньячка. Но это полезно на самом деле для прогрева связок, артисты это знают. И когда в последние месяцы я стал наблюдать за ее состоянием уже после ее комы, я, конечно, обалдел.

— И с чего, на ваш взгляд, началась ее любовь к алкоголю?

— Не обошлось без влияния ее директора Назарова. Мои коллеги начали замечать ее в ресторанах вместе с ним. Он подходил к ней и приносил какую-то бутылочку с жидкостью, после чего ее состояние менялось. Мало того — она еще и закурила, хотя вообще не курила. Этот директор, кстати, ранее при определенных, не слишком приятных обстоятельствах расстался с Юлианной Карауловой. О нем многие в тусовке отзываются в негативном ключе. Я был удивлен, когда Марина приняла его на работу. Ну, она — человек доброй души, это и понятно. Для меня артист как маленький ребенок: ты должен быть всегда и во всем рядом с ним, поддерживать, а не доводить до серьезных проблем. И эмоциональное состояние артиста директор должен поддерживать.

Очень хорошо, что певица призналась в проблеме и лечится от алкогольной зависимости. Ей такое поведение в принципе было несвойственно. Раньше, кстати, я был в похожей ситуации, когда меня обвиняли на пустом месте, что я спаивал Пьера Нарцисса и он умер из-за меня. Но в последнее время Пьер сам заливал, никто его не провоцировал. Причем я его останавливал от этого, но, к сожалению, все закончилось трагическим исходом. Слава богу, что Максим не посадила свое здоровье до конца. Ей еще радовать публику и детей своих поднимать, она нам всем очень нужна.

Ульяна Калашникова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”