 

Московское отделение “ЕР” объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра

14.07.2023, 17:25, Новости дня
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Список доверенных лиц Сергея Собянина объявил секретарь столичного отделения “Единой России”, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Это художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач поликлиники №52 Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков.

Также в список вошли руководитель проектного офиса “Молодежь Москвы” Маргарита Савинкина, журналист и общественный деятель Арина Шарапова, худрук театра “Русская песня” Надежда Бабкина, глава Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков и директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

“Я хочу поддержать кандидатуру Сергея Семеновича Собянина на должность мэра на предстоящих выборах, потому что мы все хотим эффективной работы, такой же, как была”, – приводит слова Шараповой Агентство городских новостей “Москва”.

Московская городская избирательная комиссия 10 июля официально зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом в мэры. Его поддержало столичное отделение “Единой России”.

В Цифровом деловом пространстве на Покровке работает штаб общественной поддержки Собянина. Доверенные лица будут участвовать в мероприятиях штаба.

Выборы мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме уточнили, что в выборах примут участие пять кандидатов.


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