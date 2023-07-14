«Почта Банк» выставил на продажу основной непрофильный актив – службу доставки писем и посылок

«Почта Банк» начал работу по оптимизации расходов и повышению рентабельности предприятия.

Важнейшей частью этой программы является избавление от подразделений, не соответствующих основной специализации компании. В первую очередь на продажу выставляют крупнейший непрофильный актив, доставшийся в наследство ещё с советских времён – службу доставки почтовой корреспонденции и посылок.

В совете директоров банка рассказали, что это гигантское подразделение, которое «буквально сжирает все доходы» и не даёт банку развиваться. 97 процентов жалоб клиентов приходится именно на этот отдел.

– Почтовые отделения – это внушительная всероссийская сеть, а головные офисы, как правило, занимают огромные роскошные здания на центральных улицах городов. И эта недвижимость используется крайне неэффективно – помещения доверху забиты какими-то коробками и мусором, что, разумеется, отпугивает наиболее платёжеспособную часть потребителей, – заявил источник.

Финансовая организация сохранит за собой большую часть недвижимости бывшей службы доставки и создаст крупнейшую в стране банковскую сеть. Руководство «Почта Банка» гарантирует, что персональные данные клиентов не будут раскрыты новому владельцу почтовой службы, а доступ к базе данных останется только у банковских клерков.

Покупателю достанутся наиболее ценные активы: бренд с многовековой историей и большой, дружный коллектив сотрудников.

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