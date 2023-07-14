Sony представила новый контроллер с модифицируемыми функциями, предназначенный для людей с ограниченными возможностями

Access Controller напоминает джойстик, использовавшийся в аркадных автоматах, и имеет диск с крупными кнопками по краям. Они значительно больше, чем кнопки на оригинальном геймпаде Dual Sense. Кроме того, клавиши Access Controller можно заменять, они отличаются размером и формой.

Новый контроллер Sony также оснащен четырьмя портами расширения диаметром 3,5 миллиметра. Они предназначены для подключения аксессуаров от сторонних производителей. Access Controller также может быть синхронизирован с Dual Sense.

Несмотря на то, что продажи нового гаджета начнутся только 6 декабря, предварительный заказ на него можно будет оформить уже с 21 июля. Цена Access Controller составит $89,99 в США и €89,99 в Европе (примерно 8,1 и 9,1 тысячи рублей соответственно по текущему курсу на 13 июля 2023 года).