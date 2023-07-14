Скандалы: «Независимый исследователь из Великобритании»

Как Чубайс стал британским ученым

Бывший советник президента России и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс опубликовал научную статью в журнале «Вопросы экономики», издаваемом при поддержке Российской академии наук. Материал, автором которого указан «независимый исследователь из Великобритании», посвящен кризису неплатежей в России в 90-е годы. Ранее о том, что Чубайс проживает в Соединенном Королевстве, известно не было.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс написал статью для журнала «Вопросы экономики». В материале под названием «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт» он представил свое видение причин и реальных механизмов решения этой проблемы. Автор статьи представлен как «Независимый исследователь из Великобритании, Глазго. Кандидат экономических наук».

«Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи. В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)», — отмечается в аннотации к материалу.

В тексте Чубайс напоминает, что летом 1994 года именно он возглавил оперативную комиссию по ликвидации причин кризиса неплатежей.

Он также признает, что ни российские, ни зарубежные экономисты долгое время не могли адекватно оценить причины неплатежей и выработать план действий по устранению проблемы. В итоге решить задачу помогли запуск института банкротства и завершение процесса создания частной собственности к 1997 году, подчеркивает Чубайс.

Ранее бывший глава «Роснано» отмечал, что к 1996 году неплатежи достигли 40–45% ВВП. «Половина экономики вообще работала не в денежных измерителях», — указывал он.

Журнал «Вопросы экономики» — ведущий в России теоретический и научно-практический журнал общеэкономического содержания, основан в 1929 году. Издается при поддержке Института экономики РАН.

Путь эмигранта

23 марта прошлого года стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Агентство Bloomberg отмечало, что отъезд напрямую связан с началом спецоперации на Украине. Позже Чубайса с супругой, режиссером Авдотьей Смирновой, видели в Турции, Италии и Израиле.

Летом 2022-го он был доставлен в одну из итальянских клиник из-за проявлений синдрома Гийена-Барре. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести.

Несколько месяцев назад израильский портал «Детали» сообщил, что бывший российский чиновник подал запрос в МВД Израиля, чтобы обменять временное удостоверение личности на постоянное биометрическое.

О том, что бывший спецпредставитель Путина в итоге решил осесть в Великобритании, ранее известно не было.

Анна Бойцова

Оригинал материала: “Газета.ру”