 

Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно

14.07.2023, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После начала геополитический событий на Украине некоторые отечественные звезды покинули Россию. Уехав за границу, они принялись критиковать не только руководство страны, но и армию, а также народ. Тот самый народ, за счет которого они существовали и которому лицемерно признавались в любви на концертах.

Скандальными заявлениями отличилась и народная артистка СССР Алла Пугачева. Ее супруг, некогда популярный пародист тоже сменил ориентацию (политическую). Вместо второсортного юмора комик начал выступать с второсортными лозунгами. В итоге шоумена внесли в список иностранных агентов, а его жена устроила демарш против Минюста РФ.

Алла Пугачева позволила себе высказывания, которые многие ее коллеги по цеху сочли недопустимыми. “Это чудовищно” – охарактеризовала политическую позицию Примадонны популярная российская певица Мариам Мерабова.

Финалистка проекта “Голос” проявила патриотическую позицию и поддержала российский народ и армию в трудное время. Она жестко раскритиковала народную артистку, подчеркнув, что Алла Пугачева совершила большую ошибку.

Кроме того, Мариам Мерабова рассказала о конфликте с Примадонной во время работы в ее музыкальной школе. По словам исполнительницы, учиться к советской звезде приходили дети либеральных оппозиционеров.

При этом преподаватели учили их петь под фонограмму, а некоторые педагоги и вовсе записывали собственные голоса. В итоге Мариам Мерабова заявила Алле Пугачевой, что не намерена так работать и рассталась с ней на повышенных тонах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил

14.07 / Le Figaro – Франция возмутилась назначением американки на важную должность в ЕС

14.07 / Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы

14.07 / С начала года по программе реновации построили 30 домов

14.07 / ЕС планирует направить на Украину военных инструкторов… «когда позволят обстоятельства»

14.07 / На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе можно посетить музей вредных привычек

14.07 / Гости Московского урбанфорума смогут посетить шесть тематических зон на выставке “Станция Манеж”

14.07 / Разрушительное наводнение в Вермонте и экстремальная жара в Калифорнии – катастрофические погодные условия в США

14.07 / 40 процентов американских подлодок выведены из строя и ждут ремонта

14.07 / “Глаза жуткие и горб виден”: Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика