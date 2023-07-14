 

Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил

14.07.2023, 16:12, Новости дня
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Люди, желающие продать или приобрести недвижимость, зачастую обращаются за помощью к риелторам. Специалисты помогают сэкономить и время, и нервы при общении с потенциальными покупателями или продавцами.

Правда, случается и так, что граждане попадают на аферистов, подсовывающих договоры информационных услуг, которые в реальности ничего клиенту не гарантируют. И вот тогда сделки с недвижимостью становятся еще проблематичнее.

Чтобы избежать рисков, важно грамотно подойти к выбору риелтора. Найти хорошего специалиста бывает непросто, однако возможно, если следовать пяти важным, но простым правилам.

Рекомендуется отдавать предпочтение более опытному риелтору. Чем больше сделок совершил специалист, тем больше спорных ситуаций ему удалось разрешить, а значит и действовать он сможет более оперативно.

Чтобы найти профессионального риелтора, не стесняйтесь обращаться за помощью к знакомым. Обязательно поинтересуйтесь их опытом, попросите рекомендации. Иной вариант (третье правило) – поиск через соцсети района или города.

Если варианты уже найдены, то до заключения договора следует собрать информацию о риелторах, проверить их кейсы, возможно, расспросить бывших клиентов. И самое главное: выясните сразу, какую часть работы специалист сделаем сам, с чем может помочь, а что придется решать самостоятельно.


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