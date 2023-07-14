 

Le Figaro – Франция возмутилась назначением американки на важную должность в ЕС

14.07.2023, 16:03, Новости дня
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Решение Еврокомиссии назначить на должность главного экономиста генеральной дирекции по вопросам конкуренции американку вызвало волну критики в ЕС, пишет Le Figaro. Своё возмущение высказал и министр-делегат по вопросам цифровых технологий, пишет газета. По мнению Жан-Ноэля Барро, эта жительница США на ключевом посту в ЕС может поставить под вопрос стремление Евросоюза регулировать деятельность американских цифровых гигантов.


AP

Европейская комиссия объявила, что профессор экономики Йельского университета Фиона Скотт Мортон была выбрана новым главным экономистом Генеральной дирекции ЕC по вопросам конкуренции, пишет Le Figaro. Она должна вступить в должность 1 сентября.

Однако, как передаёт издание это назначение вызвало волну возмущения. Ведомство, где будет работать американка, отвечает за обеспечение надлежащего функционирования конкуренции в ЕС и, в частности, ведёт расследование злоупотреблений цифровыми гигантами своим доминирующим положением на рынке.

Министр-делегат Франции, отвечающий за цифровые технологии, призвал Европейскую комиссию «пересмотреть» назначение американки на ключевой пост в ЕС . «В то время, когда Европа взялась за самый амбициозный в мире проект регулирования цифровых платформ», это решение вызывает «законные вопросы», уверен Жан-Ноэль Барро.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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