 

Кардиган в сочетании с джинсами или водолазка: способы оставаться стильной в дождливую погоду летом

14.07.2023, 15:45, Разное
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Лето приносит нам не только жаркую погоду, но и дожди. Когда на улице дождливо, стоит правильно выбрать наряд, который будет в моде и поможет подчеркнуть собственный стиль. Вот несколько отличных нарядов, в которых можно выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Пуховик

Эта одежда выполнена из удобного и водоотталкивающего материала. Пуховик поможет согреться в холодную дождливую погоду.

Можно сочетать такой наряд вместе с футболкой или блузой, а также штанами и парой кожаных ботинок.

Кардиган с джинсами

Кардиган является отличным вариантом верхней одежды. В таком наряде можно чувствовать себя очень комфортно.

Чтобы выглядеть стильно, стоит надеть белый кардиган вместе с джинсами, туфлями на плоском ходу и сумкой через плечо.

Дождевик

Это достаточно модный и стильный предмет одежды. Он не только поможет защититься от дождя, но и сделает образ более привлекательным.

Дождевики сейчас доступны в самых различных цветах и моделях. Именно поэтому можно выбрать наряды в соответствии со своими потребностями и индивидуальным стилем.

Толстовка

Этот наряд пользуется огромной популярностью на протяжении длительного времени и точно еще долго не выйдет из моды.

Толстовку очень удобно носить в сезон дождей. Можно создать спортивный стиль при сочетании с удобными легинсами или кожаными брюками-кюлотами.

Водолазка

Это очень хороший выбор для дождливого лета. Красивая модель водолазки с воротником, закрывающим шею, поможет чувствовать себя комфортно. Можно сочетать все это с курткой или пальто. Также можно просто надеть водолазку с джинсами.

Модный свитер

Трикотажные свитера очень удобные в носке и помогают чувствовать себя комфортно. Желтый свитер идеально подойдет для пасмурной погоды.

Чтобы сделать образ еще более привлекательным, стоит надеть юбку-трапецию, а также туфли на плоском ходу.

Использовать многослойную одежду

Чтобы в сезон дождей чувствовать себя максимально комфортно, стоит выбрать многослойную одежду. Можно надеть блузку со свитером, пальто или шарфом. Это поможет добавить образу особый стиль.


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