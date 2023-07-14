Кардиган в сочетании с джинсами или водолазка: способы оставаться стильной в дождливую погоду летом
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Лето приносит нам не только жаркую погоду, но и дожди. Когда на улице дождливо, стоит правильно выбрать наряд, который будет в моде и поможет подчеркнуть собственный стиль. Вот несколько отличных нарядов, в которых можно выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.
Пуховик
Эта одежда выполнена из удобного и водоотталкивающего материала. Пуховик поможет согреться в холодную дождливую погоду.
Можно сочетать такой наряд вместе с футболкой или блузой, а также штанами и парой кожаных ботинок.
Кардиган с джинсами
Кардиган является отличным вариантом верхней одежды. В таком наряде можно чувствовать себя очень комфортно.
Чтобы выглядеть стильно, стоит надеть белый кардиган вместе с джинсами, туфлями на плоском ходу и сумкой через плечо.
Дождевик
Это достаточно модный и стильный предмет одежды. Он не только поможет защититься от дождя, но и сделает образ более привлекательным.
Дождевики сейчас доступны в самых различных цветах и моделях. Именно поэтому можно выбрать наряды в соответствии со своими потребностями и индивидуальным стилем.
Толстовка
Этот наряд пользуется огромной популярностью на протяжении длительного времени и точно еще долго не выйдет из моды.
Толстовку очень удобно носить в сезон дождей. Можно создать спортивный стиль при сочетании с удобными легинсами или кожаными брюками-кюлотами.
Водолазка
Это очень хороший выбор для дождливого лета. Красивая модель водолазки с воротником, закрывающим шею, поможет чувствовать себя комфортно. Можно сочетать все это с курткой или пальто. Также можно просто надеть водолазку с джинсами.
Модный свитер
Трикотажные свитера очень удобные в носке и помогают чувствовать себя комфортно. Желтый свитер идеально подойдет для пасмурной погоды.
Чтобы сделать образ еще более привлекательным, стоит надеть юбку-трапецию, а также туфли на плоском ходу.
Использовать многослойную одежду
Чтобы в сезон дождей чувствовать себя максимально комфортно, стоит выбрать многослойную одежду. Можно надеть блузку со свитером, пальто или шарфом. Это поможет добавить образу особый стиль.
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