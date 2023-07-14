“Раньше мне было неудобно отказывать, сегодня мне все равно”: Алена Водонаева о ценности личности, отношении к хейту, 40-летии и отдыхе

Алена Водонаева начинала свою карьеру как участница популярного реалити-шоу о стройке. В дальнейшем она стала известным блогером, инфлюенсером с многомиллионной аудиторией подписчиков. В интервью журналистке Алене Жигаловой Водонаева рассказала о своей деятельности и немного о личном.

О ценности личности

Водонаева признается, что очень изменилась за последние несколько лет. Она по-другому посмотрела на многие вещи, стала вести себя эгоистичнее из-за осознания ценности личности.

«Я слишком часто занималась благотворительностью, делала абсолютно ненужные вещи. Мне было неудобно кому-то сказать «нет». Присутствовал синдром самозванца, о котором сейчас модно говорить. Сейчас это все просто куда-то улетучилось, потому что ты понимаешь, что жизнь одна, она самая ценная», – рассуждает звезда. Водонаева отмечает, что ее внутренние трансформации также связаны с двумя пережитыми инсультами. Из-за проблем со здоровьем знаменитость по-другому стала относиться к себе и окружающим.

Теперь ей совершенно все равно, что подумают о ней люди, как будут ее воспринимать. Водонаева подчеркивает, что она семейный человек и для нее в приоритете семья и близкие.

О своем телеграм-канале

Свой канал в “Телеграме” Водонаева считает ироничным, трезвым, с большой долей черного юмора. Он вполне соответствует ее характеру. Звезда поясняет: «Моя личность всегда состояла из черного юмора. Просто с годами и со временем этот черный юмор как-то усилился, утяжелился, приобрел взрослую понятную форму. Я не стесняюсь высказываться, потому что знаю: ты никому ничего не должен, ты должен делать то, что ты хочешь».

В целом “Телеграм” нравится Водонаевой из-за его цинизма и отсутствия цензуры. Но она не позволит своему сыну пользоваться этим мессенджером, потому что там много жесткого контента, который может навредить психике.

Об отношении к хейту

Водонаева не принадлежит к числу тех блогеров, которые начинают дискутировать с подписчиками. «Много чести. Кто они такие, чтобы я им отвечала? Обсуждаете звезд? Обсуждайте на своей территории», – удивляется блогер.

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Водонаева не обращает внимание на хейт, не скандалит с подписчиками, но комментарии все же читает: просто чтобы знать, что «на повестке дня». Блогер поясняет, что из тысяч бессмысленных фраз есть те, в которых содержатся новости, нуждающиеся в перепроверке.

О влиянии на людей

Водонаева не скрывает, что призывает людей к борьбе с лишним весом. «Кто со мной поспорит, что лишний вес — это плохо?» – отмечает звезда. В то же время она никогда себе не позволит кому-то из знакомых сказать, мол, тебе было бы неплохо скинуть 10 килограммов. «Кто я такая, чтобы кому-то указывать, как жить?» – поясняет Водонаева и добавляет, что может подтолкнуть людей к тем или иным действиям только своим личным примером. А уж последуют они или нет, вдохновятся или мотивируются – это их выбор. От себя Водонаева делает все возможное для того, чтобы транслировать то, что приносит пользу. Она предупреждает о вреде потребления алкоголя, переедания и т.д.

О сорокалетии

Водонаева признается, что внутренне никак не ощутила, что перешагнула сорокалетний рубеж (это произошло еще в прошлом году). Она считает, что на возраст не нужно обращать внимания. 2 июля Водонаевой исполнился 41 год.

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«Молодость и так уйдет. Ну, зачем об этом думать? Мы же так недолго на этой земле живем. Наоборот, классно, если ты постареешь, доживешь до какого-то преклонного возраста, когда увидишь своих внуков, поживешь жизнью бабушки. Ты перестанешь работать, что-то кому-то доказывать и будешь наслаждаться природой. Я вообще хочу жить в какой-нибудь избушке на курьих ножках одна в лесу. Для меня это идеальная старость», – рассуждает знаменитость.

О сыне

Двенадцать лет назад Водонаева родила сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева. Появление ребенка не помогло сохранить брак, через год супруги развелись.

Блогер признается, что ее сын поддерживает Российскую армию и сам хочет стать военным, когда подрастет. По словам Водонаевой, у нее пока нет однозначной позиции по поводу возможной службы Богдана. В то же время она не пытается перечить ребенку в каких-то глобальных и значимых для него вопросах. Звездная мама считает, что когда ребенок вырастет, то будет достаточно самостоятельным и независимым для того, чтобы самому принимать решения, как жить.

Об отдыхе

«Я выбираю то время, когда Богдан у отца. Я не снимаю трубку, я никому не отвечаю. Я включаю дома фильмы ужасов или какие-нибудь криминальные сводки, старые документальные фильмы и т. д. и ухожу в себя. Меня это как-то восстанавливает, – описывает свой идеальный отдых Водонаева. – Кот — мой основной антидепрессант. Еще принятие ванны, общение с друзьями, прогулки. Я очень люблю гулять пешком. Меня увлекают книги, чтение, музыка. Я хожу в музеи. Просто иногда даже одна могу пойти в картинную галерею, в Пушкинский музей: посмотреть, понаблюдать, “зависнуть” там на несколько часов, вдохновиться, успокоить взгляд».

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О магии

Водонаева признается: раньше скрывала, а теперь решила перестать скрывать тот факт, что ее увлекает магия и что она «прокачивает» свои способности в этой сфере (даже если у кого-то это вызывает улыбку). Блогер поясняет, что она может иногда раскинуть карты Таро по незначительному вопросу. Например, если познакомилась с новым мужчиной. Чтобы понять, что он собой представляет, блогер делает расклад, и многие вещи сразу становятся понятными.

Помимо карт есть и другие виды магии, которые практикует Водонаева. Но вот здесь она решила не вдаваться в подробности. Знаменитость отметила, что если сталкивается с очень серьезными вопросами, то уже обращается за помощью к «своим девочкам».

О Бородиной и ее экс-муже

Алена Водонаева и Ксения Бородина в свое время были задействованы в реалити-шоу о стройке. Тем не менее знаменитости не дружили, а даже периодически хейтили друг друга в публичном пространстве. Однако сейчас Водонаева решила заступиться за Бородину. Просто ее возмутило поведение бывшего супруга Ксении Курбана Омарова: что он дает интервью, является медийной персоной, и все только благодаря популярности Бородиной. Омарова Алена назвала «мужичком-прилипалой». Относительно Ксении Водонаева отметила, что ее коллега много работала для того, чтобы стать знаменитой и сделать успешную карьеру, что она всего добилась сама.

Об идеальном мужчине

Водонаева признается, что у нее нет в списке желаний построить новую семью: видимо, из-за прошлых неудачных отношений. В то же время она бы согласилась на брак, если бы повстречала действительно достойного мужчину, который бы соответствовал ее критериям. Например, чтобы следил за ментальным и физическим здоровьем. Также чтобы легко относился к деньгам. Водонаева поясняет, что свои заработанные деньги она в основном тратит на близких: маму и сына на отдых свозить, например. Также блогер не будет приобретать новое авто премиум-класса, пока не закроет ипотеку. В плане финансов она прагматична и не поддерживает жизнь не по средствам и роскошь напоказ.

Водонаева признается, что даже когда у нее случаются романы, то они не нарушают ее привычный режим и уклад. Они стоят на третьем месте после семьи и работы.

О планах на будущее

Водонаева признается, что очень изменилась, поэтому уже не будет совершать безбашенных поступков. В своей жизни она ничего не хочет менять: хочет сохранить все, как оно есть сейчас. В планах на будущее у блогера — получить историческое образование. Ей также интересна политика. По мнению Водонаевой, она себя «прокачала» в этой сфере.