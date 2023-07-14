Минпросвещения запретило преподавать в школах теорию эволюции как «маргинальную и богохульную»

Министерство народного просвещения положило конец изучению теории эволюции в школах – согласно новым методическим материалам, учителям следует исключить её из тем уроков.

В ближайшие несколько лет будут разработаны новые учебники, в которых не будет содержаться «упоминания маргинальных и богохульных теорий».

Группа экспертов, возглавляемая протоиереем Борисом Белоцерковским, установила: изучение теории эволюции наносит вред морально-нравственному развитию несовершеннолетних, прямо противоречит священным писаниям и оскорбляет чувства верующих. Принято решение поэтапно вывести её из учебной программы.

На первом этапе – до конца 2023 года – об эволюции перестанут рассказывать учителя. Школьники ещё смогут самостоятельно изучить эту концепцию, если такая информация содержится в учебнике.

С 2024 года эволюцию будет запрещено изучать самостоятельно, начнётся замена учебников. К началу 2026 года планируется завершить замену учебников и внести сведения о теории эволюции (помимо критических) в реестр экстремистских материалов.

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