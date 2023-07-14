Мнение: 60 лет? Годен!

Охота на Сапожника

Вообще интересные вещи происходят как-то просто так, между делом: тут вдруг Госдума, “удачно” подгадав сроки принятия под летний расслабон, когда и без того едва теплящийся интерес старого и больного роснаселения к политике падает и вовсе до нуля – подсуетилась и тихой сапой приняла закон, повышающий предельный возраст “пребывания в запасе”, и сразу на 5 лет. Было 50 лет, стало 55.

РБК. В России для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания в запасе может повыситься на пять лет. Госдума приняла законопроект во втором чтении.

Поскольку в РФ процесса законотворчества как такового нет, а парламент фактически отсутствует (есть куча непонятных болванчиков, которые просто штампуют все то, что им приносят Откуда Надо), то “принятие во втором чтении” означает, что закон уже можно считать принятым.

А там еще и тех, кто в свое время сдуру отучился-таки на “военной кафедре” и получил звание “младшего офицера”, дополнительно обрадовали: им возраст “пребывания в запасе” увеличили до 60 лет. Что как бы логично: “Ваньке-ротному” ведь по званию не положено в украинском суглинке окоп копать. Будет стоять, покрикивать – копай глубже, кидай дальше; не служба, а малина. И в 60 лет любой послужит.

У меня, как многие заметили, не далее как в июне был день рождения, аккурат стукнуло 56. А поскольку в свое время от военной кафедры в МГУ я гордо отказался, оставшись в звании рядового – можно сказать, что “я от бабушки ушел” и от мобилизационного возраста ушел, практически на последних секундах. Однако спать спокойно как-то не тянет, поскольку сама тенденция очевидно угрожающая. В ДНР/ЛНР (а это пугающий пример “какой РФ будет через 2 года”) гребли, как мы помним, всех “до 65” независимо от званий и состояния здоровья, “все для фронта, все для победы”. Как уже замечал наш остроумный не в меру президент, “Какая разница, как вам умирать?”

С одной стороны – да, с другой – не у всех же есть дубли. Тут вопрос щекотливый…

Один вопрос возбуждает мой интерес как социолога. Вот мы видим, как “призывной возраст” понемногу, тихой сапой подползает к отечественным пенсионерам и “предпенсионерам”, кои, как мы знаем из кучи опросов, являются самой агрессивной и непримиримой частью российского общества, среди которой наиболее высока доля “одобряющих СВО”. Интересно – а когда все эти боевые старперы увидят, что и их возраст вот-вот будет признан также “боевым”, и перед ними замаячит отчетливая перспектива отправиться на себе ощутить, что значит “работают Хаймарсы” – их бодрый боевой настрой еще более укрепится? Или все-таки пойдет на спад?

Прямо хоть ставки принимай.