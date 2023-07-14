 

“Я приседаю” – Боня выставила напоказ пышное достоинство

14.07.2023, 14:51, Разное
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Бывшая участница шоу “Дом-2”
хорошеет с каждым годом. В юности она рванула в Москву из родного Краснокаменска Читинской области и не прогадала. Теперь Виктория Боня известна во многих странах мира, часто путешествует и ежегодно светится от счастья на красной дорожке в Каннах.

Знаменитость, по ее словам, владеет элитной недвижимостью в Монако. Однако это не главная ценность в ее жизни. У звезды шоу “Дом-2” есть дочь, которая любит роскошь и возмущается, когда летает в эконом-классе.

В общем, амбиции у девочки большие, да и есть в кого. Ранее Виктория Боня выступала против повышения минимальной оплаты труда для россиян. По ее словам, надо поддерживать бизнес, а не раздавать деньги “алкоголикам и нищебродам”.

Знойная красавица, получившая славу и известность на проекте “Дом-2”, уверяет, что всего в жизни добилась сама. Вот и сейчас, после слухов о пластике ягодиц, Виктория Боня похвасталась результатом ежедневных упражнений на пятую точку.

“Я приседаю по 150 раз с весом 20 килограммов каждый день!” — выразилась светская львица в личном блоге. Также Виктория Боня выставила напоказ свое пышное достоинство. Триумфальное видео с формами звезды опубликовал Пятый канал.


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