 

Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы

14.07.2023, 14:51, Новости дня
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Автобусы “Мосгортранса” за прошлый учебный год перевезли более 480 тысяч учащихся в рамках проекта “Музеи – детям”. Услуга доступна с 2018 года для столичных школ, колледжей и других образовательных учреждений.

Ежедневно для поездок готовят от 75 до 100 автобусов. Подать заявку необходимо за неделю.

“Число образовательных организаций, у которых есть возможность воспользоваться этой услугой, постоянно растет — их уже больше 950”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ученики могут бесплатно попасть на 110 культурных площадок. Среди них государственные музеи и выставки, ведомственные и негосударственные организации.

Мэр Москвы ранее сообщил, что автобусы сервиса перевозок по требованию “По пути” перевезли миллион пассажиров. Услугой могут воспользоваться жители Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).


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