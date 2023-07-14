Диетолог Соломатина объяснила, какие проблемы может вызвать неправильное питье воды

Неправильное потребление воды может оказаться опасным для людей с повышенным артериальным давлением, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, гипертоникам рекомендуется пить жидкость небольшими глотками и в маленьких порциях.

Елена Соломатина предупредила, что когда человек выпивает несколько стаканов воды за один раз при уже повышенном давлении, объем циркулирующей жидкости в организме сразу же увеличивается. В результате давление в сосудах возрастает еще сильнее, что повышает риск возникновения инфаркта или инсульта.

Врач рекомендует быть особенно осторожными в отношении употребления воды для людей с недостаточно эффективной мочевыделительной системой. Если у пациента, например, имеются патологии почек, то они могут не справляться с выводом жидкости из организма. При этом чрезмерное и обильное питье воды может привести к серьезным отечным состояниям.