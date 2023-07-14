Скандалы: Без порта, но с мандатом

Суд изъял почти 52% акций Калининградского порта и 370 миллионов у депутата Госдумы Андрея Колесника

Ни для кого давно не секрет, как российские чиновники и депутаты обходят антикоррупционное законодательство. На днях выяснилось, что последние 27 лет Калининградским морским торговым портом (КМТП) фактически руководил депутат Госдумы Андрей Колесник, семье которого принадлежало почти 52% акций порта. Но, похоже, генпрокуратура России решила положить этому конец. Этот же факт может стать основанием для лишения Колесника депутатского мандата.

12 июля этого года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику, его супруге и тёще, поданный по поводу незаконного приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт». Кроме этого, суд постановил не только изъять акции порта, но и взыскать с Колесника 370 миллионов рублей незаконного дохода в пользу государства.

Маскировка

По материалам судебного разбирательства, в 2001–2002 годах Андрей Колесник приобрёл 28,5% акций КМТП и оформил их на подконтрольные ему компании «Молк» и «Футшток». В октябре 2006 года по известной в определённых кругах схеме он продал эти акции самому себе. Это позволило ему стать директором порта.

В марте 2011 года Андрея Колесника избрали депутатом окружного совета Калининграда от «Единой России», затем – депутатом Госдумы РФ от ЕР. Естественно, напрямую владеть акциями и руководить портом господин Колесник после этого уже не мог. С целью замаскировать коммерческую деятельность депутат ввёл в совет директоров порта своих родственников и друзей, акции передал по договору управления доверенным лицам. Свои 28,5% акций Колесник по договору управления передал своему сослуживцу и личному водителю Муравьёву В. Б. Впоследствии переоформил их на свою жену, которая работает на местном телеканале корреспондентом и ведущей эфира.

Ещё 23,25 % акций, ранее принадлежавшие его ближайшему соратнику гендиректору КМТП Владиславу Дорофееву, после смерти последнего, оказались в собственности тёщи депутата – Надежды Лысенко. Это зафиксировано в рапорте сотрудника регионального управления ФСБ, который опросил бывшую супругу экс-гендиректора. Оставшиеся 1,75 % принадлежат несовершеннолетнему сыну Дорофеева.

Но почему речь идёт о 27 годах «участия в делах» Калининградского порта?

Как ранее писала «Версия», в 1996 году совместное российско-швейцарское предприятие «Трансрейл» (созданное в равных долях швейцарцами совместно с тогдашним Министерством путей сообщения, ныне РЖД) наняло некую фирму «Дорк» для скупки акций Калининградского морского торгового порта. По условиям договора, после того как у «Трансрейла» окажется более 50% акций порта, учредители «Дорка» получат вознаграждение в 600 тысяч долларов. Вот тогда-то на горизонте и появились ещё никому не известный бизнесмен Андрей Колесник и приближённый к тогдашнему губернатору области Горбенко предприниматель Дорофеев. При этом капитал «Трансрейла» был государственным наполовину.

Колесник с Дорофеевым принялись активно скупать акции КМТП. Но через 2 года аудиторы «Трансрейла» провели ревизию и предъявили брокерам недостачу порядка 700 тысяч долларов. Но, что интересно, претензии предъявили не «Дорку», а «Трансрейлу» – начались всевозможные проверки, компанию попросту начали «кошмарить». Фирма втянулась в настоящую информационную войну с участием полиции, ФСБ, налоговых органов.

В результате «Трансрейл» своих акций не получил, а в последствии компанию и вовсе ликвидировали. Но портом чудесным образом стали руководить новые хозяева во главе с Андреем Колесником.

Причины такого «проброса» МПС «Трансрейл», возможно, кроются в прошлом господина Колесника. По информации издания «Век», Андрей Колесник с 1993 по 1997 годы якобы был связан с криминальным авторитетом Андреем Корсиком.

В 2000–2002 годах возбуждалась серия уголовных дел, из них 3 – по фактам контрабанды сигарет в Германию и Великобританию через Калининград. В 2004–2006 годах через Калининградский порт через подставные фирмы на территорию России нелегально ввозился алкоголь и продукты питания.

Продавцы бывшего Черкизовского рынка в Москве должны быть благодарны массовым поставкам китайского ширпотреба тоже Калининградскому порту, вернее – его команде «управленцев».Вплоть до закрытия рынка в 2010 году, фирмачи получали в порту груз в режиме свободной экономической зоны. Затем, растаможенный на упрощённых условиях, товар шёл прямиком на «Черкизон».

Кроме того, ещё в 2003–2007 годах, вскрылась история с владельцами фирмы «Дорк» годах с «Балтптицепромом», администрацией области и несколькими немецкими компаниями. Подробно об этом уже рассказывала «Версия». В 2008–2010 годах была неудачная попытка недружественного поглощения и присоединения к Торговому порту Рыбного порта (КМРП).

По «законам» ведения бизнеса в России в те годы не обошлось и без создания офшорной фирмы-прокладки на Кипре – «Феррилэнд Инжиниринг Лимитед» – которая в свою очередь стала владелицей московского ООО «Арсенал транспорт» под руководством того же Андрея Колесника. Из названия ООО ясно, что господин Колесник, помимо морских перевозок, заинтересовался и сухопутными. Но, когда он, в 2011 году засобирался в депутаты, ООО вместе с «Дорком» были ликвидированы.

Законопослушный гражданин

Факт прямого руководства портом в течение последних 27 лет подтвердил сам Андрей Колесник на личном приёме в Генпрокуратуре. Более того, как сообщают СМИ, Колесник сам попросил встречи. Плюс к этому, депутат назвал этот иск Генпрокуратуры «нормальным гражданским иском».

Адвокаты господина Колесника попытались заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. Но это невозможно процессуально. Как прокомментировал этот момент представитель ГП РФ, «Генпрокуратура как орган государственной власти не имеет права заключать мировые соглашения по делам о нарушениях антикоррупционного законодательства».

Напомним, помимо изъятия почти 52% акций КМТП, суд потребовал изъять в пользу государства 369,2 миллиона рублей. Эту сумму якобы заработала супруга депутата Марина Лысенко. С 2011 года, помимо своей основной работы на местном телеканале, она занимала пост директора по корпоративным и внешним связям в Калининградском морском торговом порту.

Этот доход супруги был признан надзорным ведомством «тайно извлеченным неправомерным доходом», поскольку Колесник использовал «доверенных лиц в качестве номинальных держателей его имущества для сокрытия своей вовлеченности в предпринимательскую деятельность и извлекаемой от ее результатов выгоды <…> не переставал фактически руководить АО «КМТП», участвовать в его финансово-хозяйственной деятельности, принимать управленческие решения».

Стратегическое предприятие

Если раньше в России как будто не обращали внимание на присутствие иностранных компаний в стратегических предприятиях страны, то в последнее время, эту позицию жёстко пересматривают. В марте нынешнего года, Калининградский областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на 46,5% акций КМТП, которые находятся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и «Совфрахта» Дмитрия Пурима. Надзорное ведомство потребовало взыскать в доход государства 43 тысячи акций порта, которые принадлежат компании Orneto partners LP, а также 3,5 тысячи акций Пуримы. В мае иск был удовлетворён.

КМТП имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Это универсальный морской терминал, перегружающий чёрные и цветные металлы, зерно, лес, уголь, чугун, металлолом, мазут, контейнеры и так далее. Известно, что в 2017–2021 годах выручка порта варьировалась в пределах 1,2–1,5 миллиарда рублей ежегодно. Но в 2022 году из-за западных санкций она упала более чем на 90%. Ведущие морские контейнерные перевозчики вмиг перестали работать с российскими портом и грузами из-за бойкота морских линий.

Но от этого порт не перестал быть стратегическим для государства.

Сойдёт с рук?

Как говорят юристы, пока Андрей Колесник «заседает» в Думе, в рамках этого дела ему ничего, кроме изъятия активов, не грозит. Да и само изъятие возможно при условии доказательства вины по уголовному делу. Но депутата к уголовной ответственности не привлечёшь. Неприкосновенность. Поэтому Генпрокуратура подала именно гражданский иск, по которому изъятие имущества в пользу государства возможно.

Но в то же время юристы полагают, что эти претензии Генпрокуратуры к господину Колеснику могут стать основанием для лишения его мандата. Со всеми, как говорится, вытекающими…

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”