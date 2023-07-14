 

Приставам разрешили взыскивать долги с однофамильцев

14.07.2023, 13:33, Разное
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получила полномочия по списанию долгов с однофамильцев и полных тёзок.

Это позволит ведомству обеспечить выполнение качественных и количественных показателей за год, а сами взыскатели смогут получить не только 10% вознаграждения, но и премии.

– Благодаря усиленным мерам по защите персональных данных от представителей недружественных государств, нам достаточно послать в банки требования по всем однофамильцам и полным тёзкам, а финансовые организации сами разберутся, с кого именно им необходимо удерживать денежные средства по исполнительным листам, – рассказал глава ФССП Вениамин Плюшкин.

Он уточнил, что в случае ошибок ответственность ляжет не на ведомство, а на финансовую организацию, предоставившую недостоверные данные, и на её сотрудника, допустившего ошибку.

– Граждане смогут легко доказать, что у них никаких долгов нет, если они лично нас посетят или воспользуются порталом Госуслуги. Чтобы подтвердить отсутствие задолженности, необходимо внести в казну символическую сумму – тысячу рублей, – добавил чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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