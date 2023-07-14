 

“Жена наказывает” – иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры

14.07.2023, 13:25, Разное
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Экс-ведущий шоу “Битва экстрасенсов” — счастливый муж и отец. Его второй женой стала миловидная брюнетка Екатерина, которая вскоре после свадьбы в 2018 году родила дочь. В интервью Пятому каналу Сергей Сафронов сообщил о формате воспитания девочки.

Мужчина настолько любит своих детей, что порой идет у них на поводу в неподходящее время. Периодически иллюзионист и его супруга играют “в доброго и плохого полицейского”, они оказываются по разные стороны баррикад. “Когда жена наказывает ребенка, я сразу подхожу и обнимаю его. Говорю: “Ну ты чего?” — поделился Сергей Сафронов.

По словам звездного отца, в подобных случаях он не может отказаться от ласки и поддержать Екатерину. Такая уж у него натура — проявляет слабость. Так что Сергей Сафронов выбирает ролевые игры по доброте душевной и из благих побуждений.

О первого брака у иллюзиониста есть еще двое детей. Он многое разрешает своим отпрыскам, в том числе есть сладости и пользоваться гаджетами. Мужчина заинтересован в гармоничном развитии сына и двух дочерей.

Напомним, с прежней супругой Сергей Сафронов прожил в браке пять лет. Причиной развода послужил предательский шаг — иллюзионист ушел жить к другой девушке на месяц.


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