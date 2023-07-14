ЕС планирует направить на Украину военных инструкторов… «когда позволят обстоятельства»

Евросоюз намерен отправить на Украину военных инструкторов, но произойдёт это лишь тогда, когда позволят обстоятельства, пишет El País со ссылкой на внутренний документ Европейской службы внешних связей. Как отмечает издание, из этой неопределённой формулировки можно предположить, что случится это уже после окончания украинского конфликта.



AP

Евросоюз планирует направить на Украину военных инструкторов, однако случится это тогда, «когда позволят обстоятельства», пишет El País со ссылкой на внутренний документ Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Как отмечает издание, Брюссель намерен сделать «важный количественный скачок в своей политике поддержки» Киева.

В частности, Европейская служба внешних связей планирует активизировать усилия по укреплению ПВО Украины и совместному финансированию передовых систем вооружений государствами — членами блока. «В том числе ракет и боевых самолётов», — говорится в документе ЕСВС.

В нём также предлагается продлить работу европейской миссии по обучению украинских военнослужащих, которая сейчас действует в Польше и Германии, и даже постепенно «перебазировать» её на Украину, «когда позволят обстоятельства».

Как и в случае с приглашением Киева в НАТО, согласованным членами альянса на недавнем саммите в Вильнюсе, ЕСВС в вопросе отправки на Украину военных инструкторов использует ту же «несколько неопределённую» формулировку: «когда позволят обстоятельства», указывает издание. Подобная осторожность даёт понять, что случится это после окончания украинского конфликта.

Также в документе ЕСВС, как отмечает El País, анализируются формулы «компромиссов безопасности», которые могут быть достигнуты между Брюсселем и Киевом. Помимо постоянного обмена разведданными и спутниковыми снимками, Брюссель также предлагает такие виды сотрудничества, как «особая поддержка в обслуживании и ремонте переданной техники», помощь с разминированием, а также поддержка кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами, дезинформацией, вмешательством и манипулированием иностранной информацией.

При этом в документе указывается, что «членство Украины в ЕС само по себе было бы компромиссом в сфере безопасности».

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