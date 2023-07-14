Мнение: Путин и ЧВК «Вагнер»
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Президент России Владимир Путин с присущей ему честностью заявил, что «ЧВК «Вагнер» не существует!».
Потому «У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!»
— Такого юрлица нет,— пояснил президент.
Точки над I раставлены? На нет и суда нет?
Правда, не совсем понятно, кто тогда передал оружие, боеприпасы и военную технику Министерству обороны? О ком и о чем заявил официальный представитель военного ведомства?
Дословно: «Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие».
Отсюда
К слову, после того, как вагнеровцы остались без оружия, боеприпасов и техники, у них, по-моему, одна дорога – в Африку. Продолжать заниматься тем, чем они занимаются уже многие годы, и о чем я напомнил еще в понедельник.
В видеоверсии:
И в публикации «Партия золота Пригожина»
На снимке: Владимир Путин говорит о «ЧВК «Вагнер», фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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