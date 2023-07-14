Honor 90: 200-мегапиксельная камера получила средний рейтинг от DxOMark

Смартфон Honor 90 с обещанной 200-мегапиксельной камерой прошел проверку специалистами DxOMark, и результаты исследования опубликованы на сайте лаборатории. Однако гаджет занял скромное 57 место с результатом в 122 балла, уступив некоторым конкурентам в своей ценовой категории. Стоимость смартфона Honor 90 составляет около 30 тыс. рублей, но качество его камеры оказалось несколько ниже ожидаемого.

Основная система камер Honor 90 включает три модуля: основной с разрешением 200 МП, сверхширокоугольный с 12 МП и датчик глубины с 2 МП. Фронтальная камера обладает разрешением 50 МП. В тесте DxOMark смартфон получил 128 баллов за качество фотографий и 126 баллов за видеосъемку. Специалисты отметили высокую производительность устройства, особенно в области фотоэкспозиции и автофокуса.

Однако в DxOMark также выявили несколько недостатков Honor 90. Эксперты отметили проблемы с сохранением деталей текстуры при слабом освещении и потерю качества при использовании цифрового телезума, поскольку в устройстве отсутствует физический телеобъектив. Несмотря на это, режим макросъемки был положительно оценен за возможность запечатлеть объекты с высокой детализацией.

По результатам тестирования Honor 90 рекомендуют для съемки статичных сцен при хорошем освещении, например, для портретов друзей и семьи. Устройство оснащено 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц, восьмиядерным процессором Snapdragon 7 Gen1 и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Быстрая зарядка мощностью до 66 Вт также поддерживается.

Новинка Honor 90 уже появилась на рынке Китая по цене около $350 (приблизительно 29 тыс. рублей по курсу на 12 июня 2023 года). Ранее компания Honor представила новый смартфон, цена которого была еще более доступной – менее 20 тыс. рублей.