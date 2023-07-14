Рупор кремлевской пропаганды: “Тупик в Пятихатках”

"Тупик в Пятихатках"

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин специально для RT

40 дней наступления противника на Запорожском направлении позволяют сделать вывод, что первоначальные планы наступления ВСУ при поддержке НАТО потерпели крах на всех направлениях главных ударов.

На Ореховском направлении наступление ВСУ увязло в районе Пятихаток и Работина, а в районе Времевского выступа противник застрял в районе Приютного, Макаровки, Урожайного и Новодонецкого.

При этом большинство этих населённых пунктов, согласно утечкам оперативных документов ВСУ, предполагалось захватить на третий — пятый день наступления и далее развивать удары на Васильевку, Токмак, Пологи, Волноваху с целью достижения стратегических целей, связанных с выходом к Мелитополю и прорывами к Бердянску и Мариуполю, чтобы перерезать сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря.

Именно под подобные замыслы ВСУ в течение зимы и весны 2023 года передавались огромные объёмы вооружений: танки, БМП, БТР, МРАП, САУ, буксируемая артиллерия, самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, инженерная техника. Именно для этого несколько месяцев на Украине и на Западе готовили бригады стратегического резерва, которые должны были прорвать российский фронт и переломить ход боевых действий в пользу ВСУ.

Но реальность оказалась иной. Героическое и упорное сопротивление российских войск вкупе с грамотной работой по инженерной подготовке оборонительных позиций сорвало планы противника. Российское командование сознательно отдало инициативу противнику на Запорожском направлении, предложив ВСУ попробовать прорвать эшелонированную оборону, дабы измотать и обескровить ударные силы противника.

Отчасти это уже удалось сделать. Киев растратил далеко не все накопленные силы, но часть ударных бригад, с таким трудом собранных при участии Запада, уже сильно измотаны, понесли тяжёлые потери в людях и материальной части, что также привело к снижению морального духа.

Более того, потерпев неудачу в Запорожской области, которую зафиксировали и на Западе, ВСУ спешно попытались усилить нагрузку на операцию на Артёмовском направлении, бросив туда часть резервов, чтобы достичь хотя бы небольших успехов.

Также часть резервов, которые должны были развивать успех (который не случился) в Запорожье, были брошены на Сватовское и Купянское направления, но уже с другой задачей — попытаться остановить наступление российских войск к реке Оскол и Купянску.

Подобная ситуация ломает первоначальную конфигурацию наступления ВСУ на наиболее важных участках фронта. Разумеется, всё это стало настолько очевидным, что вслед за западными военными аналитиками о провале июньского наступления ВСУ заговорила и мейнстримовая западная пресса, а также и сами украинские военные, которые видят кровавые результаты наступления при незначительных результатах.

И конечно же, возникают вопросы к украинскому командованию, которое продолжает гнать людей на «мясные» штурмы, чтобы добиться хотя бы медийной победы и оправдать предшествующие потери (только на Запорожском направлении безвозвратные потери ВСУ составили без малого 30 тыс. человек).

Но в итоге кровавая цена провалившегося наступления продолжает расти, что особенно ярко проявляется в боях в районе ранее мало кому известного села Пятихатки.

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