Мнение: Почему государство не может нанять хороших директоров

Как мы недавно обсуждали, Россия выбрала сценарий «Европа без Европы». Мы будем строить у себя что-то вроде Германии восьмидесятых, только без американских военных баз и, вообще, без Запада, который высшую точку своего развития уже проскочил и сейчас с пугающей скоростью разлагается в радужный кисель. Цитирую (ссылка):

…Европа, которую мы потеряли. Построение общества по типу старой доброй ФРГ из 1980-х — с ухоженными городами, где тротуары моют шампунем, с высокими зарплатами, с порядком и благополучием, с развитой высокотехнологичной экономикой, но без парадов задней гордости и прочего непотребства. «Американская мечта» для каждого работающего — семья, трое-четверо детей, просторная квартира или дом в собственности, хороший автомобиль, воскресный выезд на природу с ритуальным поеданием самодельных мясных блюд. Для неработающих — пособие, достаточное, чтобы не голодать, но недостаточное, чтобы стать профессиональным безработным. Воплощение в реальности эмигрантских басен про качественные товары в магазинах, дружелюбных полицейских, деловитых чиновников и минимальный уровень коррупции. Лучшие в мире школы и институты, самая передовая наука. Серьёзный вес и всеобщее уважение на мировой политической арене…

Важным шагом на пути к цели для России станет большая приватизация, которая, напомню, выглядит уже делом решённым. Одна из главных целей приватизации — замена неэффективного государственного управления на эффективное частное.

Когда мы обсуждали приватизацию (ссылка), многие спрашивали, зачем нужны такие сложности, почему государство не может оставить заводы себе, наняв в руководство хороших управленцев. Что же, вот мой ответ на этот справедливый вопрос.

Начнём с того, что талантливые руководители обычно предпочитают работать на кого угодно, но только не на государство. Им скучно сидеть на бесконечных совещаниях, встраиваться в социальную иерархию, участвовать в светской жизни, готовить бесконечные отчёты и, вообще, заниматься интригами и карьерой вместо реального дела. Им хочется открывать новые цеха, прокладывать цепочки поставок, улучшать качество продукции и зарабатывать деньги.

Нормальный чиновник, в свою очередь, к профессиональным управленцам относится с естественным пренебрежением, так как те недостаточно обходительны, не имеют нужных регалий и, вообще, мало на что способны, кроме как хорошо управлять своим участком работ.

Из-за этого получается разрыв в ожиданиях.

Директору регионального завода нужно дать, допустим, зарплату в 600 тысяч рублей в месяц, широкую свободу действий и 50 миллионов рублей инвестиций на обновление станочного парка и прочее необходимое обустройство. Также директору нужно дать широкие кадровые полномочия, так как на старте ему нужно будет привести на завод свою проверенную команду и уволить тех, кто не тянет.

Работать на государство такому директору будет неприятно, но он готов мириться с проблемами, если государство поставит ему зарплату в 1,5 млн рублей, выдаст всё необходимое и не будет сильно донимать бюрократией.

Ответственный чиновник, в свою очередь, думает, что 600 тысяч — это что-то очень жирно, тем более такому непредставительному перцу без диплома престижного вуза, без влиятельных родственников и без связей в министерстве. Чиновник знает, что На 150 тысяч рублей выстроится целая очередь желающих работать директором, которые, кстати, не будут выдвигать никаких дополнительных требований, и которые согласятся потерпеть с обновлением станочного парка до 2043 года.

И вот директор с чиновником озвучивают друг другу условия, смотрят друг на друга, а потом вежливо поднимают шляпы и расходятся со смехом в разные стороны, удивлённо покачивая головами от несуразности запросов противной стороны.

Да, у большого государства, такого как Россия, всегда есть кадровая скамейка талантливых чиновников, которые умеют не только получать ордена за выслугу лет, но и делать реальное дело. Эта скамейка очень короткая, так как чиновникам и управленцам нужны качества почти противоположные, вот как омоновцу и математику, например. Теоретически понятно, что некоторые омоновцы способны вращать в голове шеренги сложных формул, а некоторые математики достаточно крепки, чтобы навалять разбушевавшимся футбольным фанатам, но на практике в одном человеке эти качества сочетаются редко.

На самые крупные компании, типа Сбера, таких уникумов у государства хватает. На компании второго эшелона — категорически нет.

Это была первая проблема государственных предприятий — кадровая. Вторая проблема заключается в том, что госпредприятия подчинены государству, которое их контролирует. С одной стороны, контроль абсолютно необходим, так как без него всё развалится. С другой стороны, государство контролирует свою собственность плохо, неумело, мешая руководству компаний работать. Даже если во главе государственного завода каким-то чудом укореняется талантливый директор, ему приходится постоянно бороться со средой: выбивать бюджеты, получать разрешения на каждый чих, отстаивать свою команду и отбиваться от спущенных сверху неумех.

В частной компании всё зачастую решается одним звонком собственнику: «у нас такая-то проблема, нужно срочно решать, для этого предлагаю немедленно сделать такой-то резкий поворот руля». Собственник может в течение одного дня дать добро на крупную операцию, также собственник может сразу же выделить денег или даже предложить хороший альтернативный вариант, так как опыт бизнеса у него большой, и собственником он стал не просто так. Если частная компания крупная, и там есть совет директоров, согласования идут немного медленнее, но тоже гораздо быстрее и качественнее, чем в государственной.

Опять-таки, и эту проблему может решить аппаратный тяжеловес, который обладает огромным влиянием и может при необходимости, например, заглянуть в кабинет к нашему президенту. Однако сколько таких аппаратных тяжеловесов, которые одновременно имеют деловые способности, есть в распоряжении у государства? Сомневаюсь, что наберётся хотя бы 20 человек. А ведь такие кадры нужны государству не только для управления бизнесом, но и для губернаторских постов, и для министерств, например. Глупо было бы снимать Эльвиру Набиуллину с должности главы ЦБ, чтобы вручить её заботам какой-нибудь провинциальный рыбоперерабатывающий завод.

Поэтому государству часто приходится делать неприятный выбор.

Вариант 1. Назначаем руководить предприятием аппаратчика, который может уверенно открывать двери высоких кабинетов, но при этом навряд ли способен вывести предприятие в плюс и поднять выход качественных деталей до 98%.

Вариант 2. Сажаем в кресло директора делового человека, способного решить все бизнес задачи, но не способного ни выбить у государства нужные ему ресурсы, ни защититься от интриг хищных вельмож.

В первом случае предприятие хиреет. Во втором случае хорошего управленца или «съедают», или связывают по рукам и ногам, не позволяя добиться хорошего и устойчивого результата.

У бизнеса, повторюсь, таких проблем в принципе не возникает. Опытных предпринимателей со своими командами — огромное количество. Они умеют работать, так как для бизнеса хорошая работа является вопросом выживания. Также они являются внутри своих предприятий полновластными хозяевами, поэтому не тратят силы и время на преодоление естественного сопротивления госаппарата.

Вышеперечисленные проблемы отнюдь не специфичны для России, это общечеловеческое. В государственной вертикали отбор идёт по принципу «кто лучше танцует вальс и говорит комплименты», в бизнесе отбор идёт по принципу «кто лучше делает реальное дело». Поэтому самая эффективная система — система двойная, когда государство занято политикой и обороной, а бизнес занят пошивом носков и выпуском пылесосов. Исключения вполне возможны — частные военные компании, государственные корпорации — но таковых исключений не должно быть слишком много, так как «непрофильные» ресурсы и у бизнеса, и у государства ограничены.

Таким образом, естественное развитие государства — приватизация. Некоторые предприятия имеет смысл отдать в частные руки целиком, другие — на 20-50%, чтобы независимый владелец мог улучшить качество управления, а поставленный государством директор мог поднять свою мотивацию, купив акции собственного завода. Некоторые предприятия — атомные, например, — могут остаться и у государства.

Всё это — детали. Полагаю, я объяснил, почему государство не может просто взять и назначить хороших директоров. Если же вы мне не верите, просто посмотрите на практику. Несложно заметить, что госпредприятия второго эшелона по большей части показывают плохие результаты и, кстати, платят оскорбительно маленькие зарплаты. Если же мы посмотрим на эпоху, когда государство было монополистом и владело вообще всем, мы обнаружим, что тогда спущенные сверху аппаратчики не справлялись даже с самыми элементарными задачами — с обеспечением населения туалетной бумагой и колбасой.