 

“Квартиры – это мусор”: известный блогер заявил о недвижимости россиян

14.07.2023, 12:00, Новости дня
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Известный блогер Сергей Лукьянов снимает сюжеты о героях с неблагополучной жизненной ситуацией и меняет их судьбы к лучшему. В свежем выпуске своего проекта он затронул злободневную тему, которая коснулась имущества россиян, в том числе квартир и денежных средств.

“Мы уже не замечаем, но каждый день мы делаем то, о чем другие люди мечтают: встаем с кровати, выходим на пробежку, заходим в гости, гуляем по парку. Мы это воспринимаем как должное, а ведь это и есть самое большое счастье”, — начал свою речь блогер.

Автор ютуб-канала “ВАСЯ НА СЕНЕ” отметил: люди не виноваты в том, что перестали замечать банальные радости жизни. По его словам, человек просто так устроен, и с этим не поспоришь.

“Мы пока что-то не потеряем, мы этого не ценим. Машины, квартиры, деньги — все это мишура, это просто мусор по сравнению с возможностью ходить самому, своими ногами. Сидеть с друзьями, смеяться, пить чай, бежать к ближайшему метро, чтобы успеть на учебу или работу. Вот оно счастье!” — подытожил Сергей.

Таким образом он напомнил подписчикам, что материальным устремлениям в виде покупки недвижимости и крупных финансовых накоплений придают слишком большое значение. Гораздо важнее находить отраду в мелочах и реагировать с благодарностью на то, что не продается и не покупается.


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