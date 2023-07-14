В Пекине предложили перенести столицу России ближе к китайской границе

Заметно расширившееся в последнее время сотрудничество между Россией и Китаем выявило неожиданную проблему. Китайские чиновники пожаловались на утомительные перелёты до Москвы.

По их словам, преодолевать почти 6 тысяч километров до столицы России ради одной встречи или подписи представляется крайне неэффективным, особенно в современном быстроменяющемся мире, когда каждая минута дорога.

– Мы теряем на перелёты слишком много драгоценного времени, которое можно потратить гораздо рациональнее. Десять тысяч прочитанных книг лучше десяти тысяч пройденных ли, – отметил в неофициальной беседе представитель МИД КНР. – Если Россия действительно поворачивается на Восток решительно и окончательно, то было бы уместным перенести административный центр максимально близко к государственным границам старшего геополитического партнёра – Китая.

Другой неназванный сотрудник дипломатического ведомства Поднебесной рассказал, что вопрос уже активно обсуждается с российскими коллегами и сейчас китайская сторона предлагает для переноса административного центра РФ один из городов Дальнего Востока – Владивосток, Хабаровск или Благовещенск. Пекин предоставит землю для российских административных зданий в любом из этих городов по льготным ценам.

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