 

Александр Дугин возглавит Минцифры

14.07.2023, 9:33, Разное
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций философа Александра Дугина. Занимавший этот пост Максут Шадаев переведён на должность помощника премьер-министра по цифровизации. 

«Мы находимся в критической зависимости от Запада в сфере информационных технологий. По одному щелчку Вашингтон может отключить все наши компьютеры и смартфоны. Поэтому я буду строить новый цифровой мир, русский цифровой мир», – рассказал Дугин на пресс-конференции. 

По сведениям газеты «Ведомости», у нового министра уже есть команда и дорожная карта по развитию российской цифровой среды и СМИ.

«В ближайшие недели и месяцы нас ожидают кардинальные изменения во многих сферах. Дугин планирует до конца года полностью зачистить все подведомственные организации от либералов и людей, не разделяющих его взгляды», – сообщил источник издания в руководстве Минцифры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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