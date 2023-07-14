Александр Дугин возглавит Минцифры

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций философа Александра Дугина. Занимавший этот пост Максут Шадаев переведён на должность помощника премьер-министра по цифровизации.

«Мы находимся в критической зависимости от Запада в сфере информационных технологий. По одному щелчку Вашингтон может отключить все наши компьютеры и смартфоны. Поэтому я буду строить новый цифровой мир, русский цифровой мир», – рассказал Дугин на пресс-конференции.

По сведениям газеты «Ведомости», у нового министра уже есть команда и дорожная карта по развитию российской цифровой среды и СМИ.

«В ближайшие недели и месяцы нас ожидают кардинальные изменения во многих сферах. Дугин планирует до конца года полностью зачистить все подведомственные организации от либералов и людей, не разделяющих его взгляды», – сообщил источник издания в руководстве Минцифры.

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