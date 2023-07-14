SuperGroupies представила новую коллекцию одежды и аксессуаров, вдохновленную Bloodborne

Японский модный бренд SuperGroupies радует поклонников видеоигры Bloodborne стильной новой коллекцией одежды и аксессуаров. Как пишет портал Siliconera, дизайн предметов был вдохновлен нарядами персонажей из этой популярной игры, разработанной студией From Software.

В состав коллекции входят часы, пальто, сумка и бумажник, которые Охотник, главный герой игры, носит в своих приключениях. Особую изюминку пальто и сумке добавляют руны Кэрилла, которые они украшены. Кроме того, коллекция включает в себя часы, сумку и бумажник леди Марии из Астральной часовой башни, а также длинный шарф, напоминающий накидку Куклы из Сна охотника.

Все предметы уже доступны для предзаказа. Стоимость пальто охотника составляет около 24 тысяч рублей (или $270 по текущему курсу на 13 июля 2023 года), сумки можно приобрести за примерно 13,5 тысяч рублей ($150), а кошельки – за около 12,6 тысяч рублей ($140). Часы, в свою очередь, стоят около 24 тысяч рублей ($270), а шарф Куклы можно приобрести за $130 (11,7 тысяч рублей).

Необходимо отметить, что это уже вторая коллекция SuperGroupies, созданная по мотивам игры Bloodborne. Первая коллекция была представлена в 2020 году.

Bloodborne – это знаменитая ролевая игра с элементами экшена, которая погружает игроков в темное фэнтезийное окружение, вдохновленное эпохой Викторианской Англии. Игра была выпущена в 2014 году и доступна эксклюзивно на консоли PlayStation 4.