 

Никотиновая зависимость: как бросить курить

14.07.2023, 7:55, Разное
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В течение жизни мы постоянно ищем ответы на волнующие вопросы. В чем смысл жизни — расскажет философ, а почему небо голубое — физик. Ну а врач Андрей Нефедов развернуто объясняет, как бросить курить. Помните: никотиновая зависимость — это плохо.

1. Примите решение отказаться от курения. Объясните себе доходчиво, что жизнь и здоровье важнее сигарет.

2. Заручитесь поддержкой близких.

3. Выполняйте дыхательные упражнения, которые имитируют процесс курения. ОСН отмечает, что также врач советует пить воду из трубочки и больше гулять — в качестве альтернативы.

4. Избегайте ситуаций и вещей, которые ассоциируются с курением.

5. Если никотиновая зависимость все равно остается, обратитесь к наркологу или психологу.

Чтобы бросить курить, нужен правильный настрой и стремление к цели. Вред сигарет должен быть для вас очевидным. Многие знаменитости стали жертвами пагубной привычки и получили негативный опыт. Например, RT пишет о тяжелой судьбе экс-футболиста сборной Англии, который начал курить в раннем детстве и впоследствии едва не угробил свою жизнь.

По словам онколога Нефедова, у
курильщиков от 55 до 70 лет высокий риск развития опухолевых новообразований в легких. Лучше бросить курить, чем мучительно умирать от рака, не правда ли?

Телеканал “360” приводит напоминание врача о том, что самый сложный период при отказе от табака — первые две недели. Со временем будет легче преодолеть никотиновую зависимость.


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