Мнение: О хреновых цифрах по Украине… Это — π-ц?

Честно сказать, я слегка офигел, когда прочитал эту статистику. Настолько она не вяжется с официальной концепцией борьбы не на жизнь а на смерть. Но — нет: цифры в целом верны. И это рождает нехорошие подозрения.

Прошло уже больше 500 дней с начала «украинского кризиса». По этому поводу можно много рассуждать, кто чего сумел добиться и кто что потерял. Это — пропаганда, и она имеет право на существование. Но суть и перспективы любого военного конфликта сводятся не к словам, а к цифрам.

Вот, пожалуй, самая показательная.

Украинская металлургия — в глубокой ж***пе яме: по итогам января-мая 2023 г. объём выплавки чугуна, по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., уменьшился на 44%, до 2,35 млн т, стали – также на 44%, до 2,39 млн т, а объём выпуска проката – на 47,8%, до 1,98 млн т. Притом что и в 2022 году в металлургической отрасли наблюдался спад. То есть — всё очень и очень скверно.

Почему это важно?

Идёт конкуренция ресурсов. Настолько острая, что #США пришлось забить на международную репутацию и начать поставлять Украине кассетные снаряды, запрещённые к производству более чем в сотне стран мира. Иначе, мол, #Украина проиграет, а этого Америка допустить не может.

Не секрет, что у ВСУ — «снарядный голод». В 4-5 раз меньше снарядов могут выстреливать они каждый день по сравнению с ВС РФ. И Запад при этом уже выгреб старые советские арсеналы у всех, у кого мог, существенно опустошил свои, а теперь вынужден идти на репутационный (и не только) риск.

Но каждый снаряд — это 15-20 и более килограмм высокоуглеродистой стали, например. В день, по некоторым данным, ВСУ выстреливают их по десятку тысяч штук. Что означает потребность в сотнях тонн стали только на это. А есть ведь ещё танки, бронемашины, арторудия и т.д. и т.п. Везде требуется металл, то есть, сталь.

И тут, значит, видим, как её производство на украинских меткомбинатах падает второй год подряд.

Только не надо тут говорить про удары со стороны России, потерю «Азовстали» и т.п. Если уж проводить параллели с Великой Отечественной, то нельзя не вспомнить, как Советский Союз в кратчайшие сроки передислоцировал на восток и построил заново сотни предприятий оборонного комплекса. И выпуск стальной продукции вырос.

А тут украинские чиновники, объясняя снижение металлургического производства, ссылаются на… сокращение экспорта! Алё, ребята, у вас там что за окнами деется? Тишь да гладь, да Божья благодать? Ну как так может быть, что в «воюющей стране» сокращается производство основного товара для ВПК? Из чего вы там делать будете снаряды и патроны, не говоря уже о танках?

Кстати, о последних. В 1990 году в одном только Харькове годовой объём танкового производства составил 800 боевых машин. Сейчас — то ли ноль, то ли около того. Может быть, несколько десятков ремонтируются, не знаю точно. И опять же, в #СССР выпуск военной техники рос в годы Великой Отечественной войны.

Кажется, максимум возможного для нынешнего украинского ВПК — «гриль-решётки» для защиты техники да кустарные станины для пулемётов на пикапы. Уровень гаражного производства. И эти люди ещё смеются, что Россия производит только 200 танков в год (на самом деле — больше)!

То есть, Украина без военной, финансовой и прочей материальной помощи Запада — нежизнеспособна. Хотя когда-то у неё и была развитая #промышленность

Это ли не π-ц?

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