 

Рупор кремлевской пропаганды: ЕС угрожает блокировать соц.сети при массовых протестах

14.07.2023, 6:00, Разное
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А помните, как во времена протестов в Иране и Турции, в Европе рисовали карикатуры на Хаменеи и Эрдогана, за то, что они блокировали доступ к соц.сетям во время протестов. И называли это проявлниями диктатуры. Аналогичным образом обвиняли Китай, который блокировал соц.сети во время протестов в Гонконге.
А теперь вот и в Европе. Про себя они карикатуры надо понимать рисовать не будут. И обвинять в диктатуре тоже не будут.
Потому что это другое. Хотя это ровно тоже самое, в чем ЕС так любил обвинять других.

А что же случилось?
Причина тривиальна – протестный потенциал в Европе растет. На текущий момент впереди Франция.
Но продолжающееся падение уровня жизни, инфляция и рост процентных ставок, повышают вероятность массовых протестов против социально-экономической политики стран ЕС уже в ближайшей перспективе. Власти ЕС это понимают и уже сейчас готовы открыто применять те же самые меры, которые при подавлении протестов применяли Китай, Иран и Турция. Те страны, которые ЕС любит называть "недемократическими".

Источник: Colonel Cassad


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