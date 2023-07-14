Британские врачи начали самую продолжительную забастовку

По всей Англии тысячи младших врачей вышли на пятидневную протестную акцию с требованием повысить зарплату на фоне высокой инфляции, пишет Le Monde. По словам медицинского профсоюза, эта забастовка станет крупнейшей в истории системы здравоохранения страны.



AP

В четверг, 13 июля, тысячи докторов из Англии вышли на пятидневную забастовку с требованием повысить зарплату в разгар кризиса стоимости жизни, пишет Le Monde. Младшие врачи (интерны. — ИноТВ), которые составляют примерно половину больничного персонала в Соединённом Королевстве, начали новую акцию в 7 часов утра (9 часов утра по Москве. — ИноТВ) и завершат её в то же время во вторник.

Согласно информации Британской медицинской ассоциации (BMA), такой невыход на работу станет самой долгой забастовкой в истории Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Поводом к ней послужила новость о том, что правительство должно объявить о повышении зарплат в госсекторе, при том что инфляция достигла 8,7% — самого высокого уровня среди стран «большой семёрки». В последние месяцы младшие врачи всё чаще бастуют, что привело к переносу множества несрочных приёмов.

Представители профсоюза BMA Роберт Лоренсон и Вивек Триведи заявили, что в этот четверг «начинается самая продолжительная забастовка врачей в истории NHS». Активисты отметили, что могут «отменить» её, если «британское правительство последует примеру» шотландского: там протесты прекратились после повышения зарплат. Лоренсон и Триведи добавили, что «полнейшая непреклонность» властей «непонятна» и «в конечном счёте губительна для тех, кто хочет сократить списки ожидания и увеличить число медперсонала NHS».

В официальном сообщении, опубликованным перед самым началом забастовки» министр здравоохранения Стивен Баркли назвал «разочаровывающим» решение профсоюза провести эту акцию. Он указал, что невыход медиков на работу ставит в опасность «тысячи пациентов» и идёт вразрез с усилиями по сокращению списков ожидания. Глава Минздрава добавил, что повышение зарплат «на 35 процентов и выше необоснованно и может стимулировать инфляцию, которая приводит к обнищанию всего населения».

В свою очередь профсоюз BMA утверждает, что с 2008 года после введения строгой экономии в системе здравоохранения младшие врачи потеряли в реальном выражении 26% оклада. Как рассказывает Le Monde, NHS сейчас переживает глубокий кризис из-за мер жёсткой экономии и последствий пандемии коронавируса. По данным BMA, в апреле в Англии очереди на лечение ждали около 7,42 миллионов человек, при этом чуть больше 3 миллионов ждали уже больше полутора лет.

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