Рупор кремлевской пропаганды: Запрет самовыгула котов

ГУР МОУ пока еще не объявили террористической организацией, а вот самовыгул котов в стране уже запрещен.

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних животных. Это следует из сайта системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изменения вносятся в статью 13 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который закрепляет требования к содержанию домашних животных. Там говорилось, что запрещается их свободное и неконтролируемое передвижение по проезжей части, в лифтах и дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках.

В одобренном парламентариями варианте свободное и неконтролируемое перемещение домашних животных запрещается на всех местах, кроме тех, что разрешены органом местного самоуправления для выгула домашних животных, в том числе собак и котов.

Помимо этого, документ подразумевает, что регионы вправе сами выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Авторы инициативы считают, что новый закон поможет защитить людей от нападений агрессивных бездомных животных, сохранив гуманное отношение к ним.

Ранее правительство России предложило регионам защитить население от бездомных собак самостоятельно. Кабмин одобрил законопроект, который позволит властям регулировать своими законами право на усыпление бродячих животных.

https://lenta.ru/news/2023/07/13/gosduma/ – цинк

Если в отношении собак еще можно все понять, с учетом нападений собак на людей, то вот чем коты провинились, осталось непонятным.

Как предполагается обеспечивать контроль выполнения закона в отношении гуляющих котов, сказать сложно. У нас в доме у тех у кого коты, примерно половина домашние, а другая половина гулящая. Да и в целом, на районе огромное число уличных котов, никому особо не мешают. Даже наоборот, почти полностью истребили местное поголовье крыс и мышей. Надеюсь, органы местного самоуправления, не будут ограничивать самовыгул на придомой территории. Хотя с другой стороны, как проконтролировать, если кот решил уйти гулять куда-то подальше? Вопросы, вопросы…

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