 

Столичные застройщики заработали 600 млрд

14.07.2023, 2:32, Новости дня
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Столичным застройщикам удается сохранять стабильную прибыль, несмотря на кризис, сокращение доходов населения и удорожание ипотеки. С начала года компании продали жилья на 600 млрд рублей. Это на 4% уступает показателям прошлого года.

В старых границах Москвы на 13% снизились продажи жилья класса “комфорт”. В бизнес-классе, напротив, прибыль увеличилась на 12%. Таким образом именно этот сегмент выступил драйвером рынка внутри МКАД. Отдельно отмечается рост продаж в проектах бизнес-класса у воды и увеличения бюджета сделок в таких новостройках.

В Новой Москве снизилась выручка в новостройках класса “бизнес” – на 42% относительно 2022 года. Однако общая прибыль застройщиков в ТиНАО почти не изменилась.

В целом, к лету рынок недвижимости стабилизировался, но показатели довольно сильно уступают докризисному 2021 году. Так, продажи явнаря отстают на 31%, февраля – на 44%.


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