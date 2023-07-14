 

Le Figaro – Ле Пен впервые назвала решение поставлять Киеву дальнобойные ракеты «безответственным»

14.07.2023, 2:23, Новости дня
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Марин Ле Пен нарушила молчание и высказалась резко против поставок на Украину ракет большей дальности SCALP, о которых объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Лидер депутатов Национального собрания сочла такое решение «безответственным» и посетовала, что глава государства не сосредоточился на мирном урегулировании конфликта, пишет Le Figaro.


AP

В среду, 12 июля, Марин Ле Пен впервые выступила категорически против поставок вооружения Украине, пишет Le Figaro. За день до этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об отправке ракет большой дальности SCALP для помощи Украине в контрнаступлении.

Как рассказывает издание, во время поездки в город Бове (департамент Уаза) лидер депутатов Национального собрания» называла «безответственным» продолжение поставок ракет Киеву. «Я не понимаю, почему Эммануэль Макрон не сосредоточился полностью на организации мирной конференции, чтобы положить конец этому конфликту», — подчеркнула Ле Пен.

До сих пор лидер Нацобъединения, которую постоянно критикуют за прошлые контакты с Владимиром Путиным, старалась не высказываться категорично по этому вопросу. Нежелание помогать Украине может оказаться на руку её недоброжелателям, которые упрекают политика в поддержке российской власти. Так, в недавнем докладе комиссия Национального собрания по иностранному вмешательству обвиняет Нацобъединение в том, что оно стало «передаточным звеном» Москвы.

Как отмечает в заключение Le Figaro, с самого начала украинского конфликта Марин Ле Пен неоднократно высказывала сомнения в необходимости поставок вооружения Киеву. «Это делает нас участниками военных действий», — сказала кандидат на президентских выборах 1 марта 2022 года в эфире BFM TV. При этом тогда глава ультраправых оправдывала свою позицию «совершенно новой ролью», которую взял на себя Евросоюз. «Проблема в том, что вступление в конфликт должно получить демократическое одобрение», — указывала Ле Пен. По её мнению, «этот шаг вызывает вопросы о военном суверенитете» Франции.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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