Мнение: Сила Украины

Посмотрел (в записи на Ютубе) беседу Познера с Сатановским – известным «специалистом по Ближнему Востоку». О самом интересном, впрочем, Познер его не спрашивал – о том, с чего вдруг этот самый Сатановский стал таким специалистом и как вообще получилось, что выпускник московского Института Стали и Сплавов, поработавший еще и слесарем на «Серпе и молоте», занимается этим Востоком с таким размахом, что лично знает, по его словам, полГосДепа США, всех палестинских «террористов» начиная с покойного Ясира Арафата, да еще знаком с большей частью саудовских принцев. При этом у чела отродясь не было никакой значимой государственной или там международной должности, самая крупная – один год (!) был президентом Российского Еврейского Конгресса (тоже не вполне понятно, с чего вдруг).

В общем, «эксперт» занятный. Там еще Познер под конец задает странноватый вопрос – дескать, а если бы все-таки существовало Всемирное Правительство, то какую должность Вы бы в нем занимали? И Сатановский по-восточному витиевато, но на полном серьезе отвечает. Короче, два приколиста оттянулись по полной.

Но там было одно любопытное замечание, как ни странно, про Украину – показавшееся мне удивительным, но похожим на правду. Все знают, что на момент распада СССР Украина в экономическом плане была едва ли не самой благополучной республикой из всех – по промышленному потенциалу и по степени развития инфраструктуры. Остатки былого великолепия и сейчас еще чувствуются – хохлы гордились тут давеча, что у них до сих пор гораздо больше газифицированных сел, чем в РФ.

Но Сатановский добавил к этому, что и в военном отношении Украина в первые годы после советской власти была сильнее России! Просто потому, что Украина с точки зрения руководства СССР рассматривалась как площадка для «первого удара» и там располагались главные ударные группировки ВС СССР, включая две воздушные армии и т.п. Так что, заключил Сатановский, в случае столкновения Украина на тот момент просто «раскатала бы» Россию – это, типа, к вопросу о том, «почему трусливый Ельцин отказался в 1994-95 гг. забирать Крым обратно».

Прозвучало все крайне неожиданно, но, повторюсь, при всей нелепости в этом, скорее всего, есть рациональное зерно (2019)