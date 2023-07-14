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14.07.2023, 1:05, Разное
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Самый северный округ Канады, Нунават, считается одним из наиболее неизученных и загадочных уголков планеты Земля. Здесь, среди просторов ледяных пустынь и вечного снега, ученые-геологи обнаружили нечто великолепное и уникальное – «эпицентр» новой эпохи.

Эта замечательная находка нашлась в результате многолетних исследований, которые проводила группа ученых-геологов, специализирующихся на изучении долговечности Земли. Их работа была скрыта от широкой общественности и привлекла внимание научного сообщества.

Новая эпоха вызвала много волнений и дискуссий в научном мире. Эпоха, получившая название “Проект 2021”, считается переломной в истории развития жизни на планете. Ученые смогли установить точное время ее начала – около 100 лет назад.

Что делает эпоху уникальной? Ключевым фактором является глубокое проникновение человечества во все сферы жизни на Земле. Быстрое развитие технологий, научных открытий, глобализация и рост населения привели к серьезным изменениям в окружающей среде и экосистемах. Влияние человеческого фактора стало столь значительным, что оставить его без внимания было невозможно.


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