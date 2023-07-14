 

Рупор кремлевской пропаганды: Мобилизационные плакаты на производстве

14.07.2023, 0:40, Разное
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Мобилизационные плакаты на производстве

Нужны не только плакаты со Сталиным, но и сталинские темпы производства. Дабы форма не расходилась с содержанием. Ну а так конечно занятно наблюдать, как после десятилетий поношения Сталина, он снова понадобился, в том числе и в пропаганде, потому что нет лучшего символа мобилизации государства и общества перед лицом угрозы стране, чем товарищ Сталин.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/50549 – фото отсюда

Источник: Colonel Cassad


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