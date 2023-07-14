Рупор кремлевской пропаганды: Мобилизационные плакаты на производстве
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Мобилизационные плакаты на производстве
Нужны не только плакаты со Сталиным, но и сталинские темпы производства. Дабы форма не расходилась с содержанием. Ну а так конечно занятно наблюдать, как после десятилетий поношения Сталина, он снова понадобился, в том числе и в пропаганде, потому что нет лучшего символа мобилизации государства и общества перед лицом угрозы стране, чем товарищ Сталин.
https://t.me/SergeyKolyasnikov/50549 – фото отсюда
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Источник: Colonel Cassad
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