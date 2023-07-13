Мнение: Про царей

А ведь реально жаль, что наука в нашей дикарской стране никого не интересует и большинство даже не имеет понятия, “кто все эти люди”. Могло бы быть интересно!

“Есть несколько исторических загадок, разрешением которых наши власти могли бы развлечь население в наши непростые времена.

Всего лишь нужно провести несколько генетических экспертиз.

1. Царевич Димитрий.

Сравнить генетический материал мощей Царевича Димитрия и его папы Иоанна Грозного. Проверить, не окажется ли кто-то из “лжедмитриев” все-таки не “лже”.

2. Петр Великий.

Сравнить останки Петра Первого и его отца Алексея Михайловича. На предмет, не подменили ли действительно нашего государя в Голландии.

3. Павел Первый

Сравнить останки Павла и его отца Петра Третьего. Разобраться все-таки, родила его Екатерина от Петра или от Салтыкова.

4. Александр Первый

Сравнить официальные останки Александра Первого с его отцом Павлом Первым или с останками его братьев Константина, Николая и Михаила. А так же исследовать останки старца Феодора Кузьмича. Разобраться, наконец, в этой истории с добровольным уходом государя императора и превращением его в старца.

(Илья Аронович Забежинский)

Характерно, что и вся идея принадлежит, понятно, какому-то еврею. “Добрым русским людям”, хоть речь идет именно об их, а не чьей-то еще истории, ничего подобного никогда и в голову не приходило (например, мне). Но я по крайней мере способен уловить смысл предлагаемого (то есть какая-то мутация в генах все же присутствует). И если чуть вникнуть, то начинает мучить противоположный вопрос: блин, а почему НИЧЕГО из этого до сих пор не сделано? Это ж просто и быстро?

“Не дает ответа” (Н.В.Гоголь). Уууу, чертовы крестьяне! Ничего им не интересно!