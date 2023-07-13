Узнать о депрессии теперь можно по голосу

Группа российских учёных из Московского Государственного Медицинского Университета (МГМУ) совершила прорыв в области диагностики депрессии. Они разработали новый метод, позволяющий распознавать данное психическое состояние по голосу человека.

Депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств, которые влияют на качество жизни множества людей. Она может возникнуть по разным причинам, включая стресс, потерю близких, проблемы на работе и т.д. Однако, самым сложным является то, что депрессия зачастую остается незаметной или неправильно диагностируется.

Ранее учёные были ограничены использованием стандартных психологических опросников и наблюдением за пациентами. Но благодаря новому методу, все больше свидетельств указывает на то, что депрессия может быть выявлена по голосовому спектру. Голос является мощным индикатором эмоционального состояния человека, поэтому исследователи решили использовать его для распознавания депрессии.