 

Рупор кремлевской пропаганды: “Вагнер” едет в Белоруссию

13.07.2023, 23:20, Разное
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ЧВК "Вагнер" после передачи по описи Министерству обороны тяжелого вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, начала процесс переброски на территорию Белоруссии, где еще с июня идет подготовка полевых лагерей.

По прибытию на место специалисты ЧВК "Вагнер" начнут процесс обучения и передачи боевого опыта белорусским военным, на выделенных для этого полигонах. Соответствующий порядок взаимодействия уже утвержден министерством обороны Белоруссии.

Само собой продолжается и работа на Африканском ТВД, где специалсты "Вагнера" развернуты на территории нескольких государств в рамках заключенных контрактов с правительствами иностранных государств. Ключевые – Ливия, ЦАР, Мали.

ЧВК "Вагнер" сохраняется как организационная структура. Просто проходит процесс реструктуризации ее деятельности. Если кто-то думал, что "Вагнер" после событий 23-24 уничтожат/расформируют, то нет, этого не будет. Поменяются задачи и штатная орг.структура, но ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность под старым названием. Полной реструктуризации аля Blackwater/Academi на текущем этапе не будет.

Источник: Colonel Cassad


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