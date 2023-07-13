Стиль стритвир (streetwear): основные элементы уличной моды 2023 года

Уличной одежде присуща оригинальность, непринужденность и комфорт. Это три главных аспекта streetwear (стритвир), который стал очень популярным в молодежной культуре. Спустя годы стиль гармонично влился в фэшн-индустрию и регулярно завоевывает своей простотой все большее количество поклонников.

Кроссовки

Всегда считались ключевым элементом уличного стиля. Большая часто молодежи ходит именно в них. Предпочтение отдаются культовым брендам, вроде «Пумы» и «Адидаса». Но вполне допустимы модели и не очень известных марок. Главный критерий в плане подбора — удобство. В моде нестареющие классические модели, а также новые варианты, например, в ярких цветах или на высокой платформе. А еще очень популярно сочетать уличную одежду с треккинговой обувью.

Брюки

Если есть желание создать гармоничный стритвир-образ, то обязательно понадобятся брюки. Причем речь не о стандартных вариантах со стрелочками. Поклонникам уличного стиля необходимы джоггеры или спортивные брюки. Остановить выбор стоит на классических эластичных моделях или спортивных костюмах с широкими штанинами. Последние, кстати, в прошлом сезоне были весьма модными. Также можно выбрать брюки-карго с накладными карманами или потертые джинсы с низкой посадкой.

Укороченный топ и футболка

Одежда для уличного стиля обязательно должна быть удобной. И тут мешковатые свободные футболки станут идеальным вариантом. Самые актуальные варианты те, на которых есть оригинальные принты, слоганы и логотипы. Часто девушки могут надевать кроп-топ вместо классической футболки.

Худи с капюшоном

Для создания стритвир-образа не обойтись без худи с капюшоном. И тут приветствуются любые интересные логотипы бренда или монограммы. Поверх толстовки в холодные дни можно надеть пуховик оверсайз или бомбер.

Панамы и шляпы

Уличная мода состоит не только из одежды, но и подходящих аксессуаров. С помощью последних образу придается непринужденный характер. Любители стритвира останавливают выбор на панамах и шляпях. В текущем сезоне 2023 года они входят в число наиболее модных головных уборов. Да и в целом они актуальны каждый год на протяжении весны и лета.

Поясные сумки

Для спортивного стиля походят и рюкзаки, но для некоторых они слишком громоздки. А вот надетая на талию спортивная сумка не только удобна, но и гармонично дополняет образ. Для стритвира это самый оптимальный вариант.

Носки

Оригинальные и фирменные носки — это такие же важные элементы стритвира, как и кроссовки. В последнее время очень модными стали красочные варианты с принтом и носки с логотипом бренда, доходящие до середины икры.